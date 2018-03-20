Самая длинноногая девушка рассказала о реакции мужчин на 46-й

30-летняя Екатерина Лисина с ростом 2 метра 6 сантиметров вошла в Книгу Гиннесса.

О ногах от самых ушей уже спела «Дискотека Авария». Помните припев «А ноги, ноги, ноги… Как будто это к счастью для дороги», раздающийся из наушников…

Так вот 30-летняя Екатерина Лисина уж точно знает смысл песни. Ведь девушка, обладательница ног длиной 2 метра 6 сантиметров, не только вошла в Книгу рекордов Гиннесса, но и продолжает носить каблуки.

«Мне всегда интересно смотреть на реакцию людей, когда я говорю, что я в Книге рекордов Гиннесса. Да, они видят, что я высокая, но я при этом еще и пропорциональная, поэтому мои ноги не всегда кажутся такими уж и длинными, — делится с Woman’s Day Екатерина Лисина. — Хотя стоит мне попробовать сесть в машину, как они тут же это понимают. Вот только вчера прилетала в Лос-Анджелес, меня встретил знакомый, и я в буквальном смысле не поместилась на переднем сиденье его автомобиля. Мне было некомфортно в машине все время, хотя я даже откинула спинку сиденья, насколько это было возможно».

Любопытно, что свой рекорд Екатерина решила зафиксировать не просто так. У девушки есть цель. Она мечтает, чтобы таких моделей, как она, допустили в мир высокой моды.

«Мне еще многое предстоит сделать, чтобы стать известной моделью и чтобы очень высоких девушек пустили в мир высокой моды. Хотя надо признать, что после публикации в Книге рекордов Гиннесса и видео, которое они выложили с моим участием, у меня стало гораздо больше подписчиков», — продолжила Лисина.

И, наконец, самый популярный вопрос. А носит ли девушка каблуки? Да! Единственное красивые туфли Кате иногда приходится возить с собой. Ведь на месте не всегда может найтись туфелька Золушки… эдак 46-го размера!

«Как и любая девушка, я надеваю их, чтобы ноги казались еще стройнее, — пояснила Woman’s Day рекордсменка. — Под рукой у меня всегда пара любимых туфель на шпильках… Я никогда не знаю, когда они понадобятся. А с 46-м размером ноги купить красивые туфли в магазине — непростая задача. Что же до любимой обуви, то она должна быть и стильной, и комфортной одновременно. В моем случае это открытые сандали. Я обожаю делать педикюр и всевозможные массажи для ног. И хочу призвать к этому всех девушек, так как мужчины просто балдеют от наших ухоженных ножек. И пренебрегать этим ни в коем случае нельзя».

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