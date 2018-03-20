20 интерьерных подарков, которые порадуют этой весной

Атмосферные подаркиПодарки с весенним настроением! Как говорится, если гора не идёт к Магомету… Дарим друг другу текстиль с цветочными принтами или милые мелочи вроде разноцветных хрустальных бабочек от Baccarat.

1. Украшение для дома PapillonЛейтмотив весеннего настроения — люстра Peach Flowers, придуманная дизайнером Лоренцой Боццоли. Её плафон расписан изнутри: узор навеян цветением сакуры. Как известно, в Японии это явление знаменует собой поворот года на тепло. Светильник выпускает голландский бренд Moooi.

2. Лампа Peach Flowers3. Ваза Frida4. Подставка под горячее от Yachtline Практичные подаркиПодарки со смыслом — покупаем то, что нужно хозяйке или порадует хозяина.

Ей — удобную разделочную доску с отделением для очистков и шелухи. Кажется, мелочь, но какая важная — экономит время, и кухня сразу станет чище!

1. Разделочная доска All On BoardЕму — дизайнерские колонки в виде бульдогов–рэперов: они сделаны из яркого пластика и «носят» тёмные очки. Модель выпускает французская марка Jarre, основанная известным музыкантом-электронщиком Жаном-Мишелем Жарром. Дизайн, кстати, придумала девушка со славянскими корнями — украинка Екатерина Соколова . «Псы» коннектятся с устройствами Apple и работают по Bluetooth.

2. Акустическая система Jarre AeroBull XS1 Ему и ей — капсульную кофемашину Illy. Чтобы каждое утро было бодрым!

3. Капсульная кофемашина Iperespresso4. Ведёрко для льда Here5. Подставка для ручек Interstellar Забавные подаркиУ вас есть домашний питомец? Марка Poopy Cat предлагает сделать ему необычный подарок. Белый дом для кота — почему бы и нет! Если в вашей семье он главный. У бренда есть и другие оригинальные модели.

1. Домик для кошки White HouseИтальянская компания Marca выпустила эффектную люстру с каркасом из металлической сетки, живо напоминающим рыболовную сеть. Вдруг у вашего мужчины есть хобби, с которым он не может расстаться даже дома.

2. Потолочный светильник AuroraОригинальный стеллаж Jack марки Kenneth Cobonpue может сбить с толку любого гостя: ведь по форме он напоминает зелёный лист. Декор створок из жатой кожи поддерживает эту иллюзию.

3. Шкафы, коллекция Jack4. Скамья Molletta5. Копилка, контейнер, бюст от Seletti И просто красивые подаркиДомашний текстиль от Togas порадует яркими красками.

1. Подушка «Лена»Бар от Cornelio Cappellini никогда не будет лишним в нашем промозглом климате.

2. Сервант, коллекция JointНу и конечно, идеальным признанием в любви, в интерьерных реалиях, станет ковёр в виде гигантского сердца — модель Julietta от Illulian.

3. Ковёр Julietta4. Ваза для фруктов Marinha Grande5. Тарелка Calendar Plate6. Кресло Fireball