«Найди себе мужика»: как российских женщин дискриминируют на работе

История о чиновнике из Калининграда, который на корпоративе в честь 8 Марта попытался изнасиловать двух сотрудниц, кажется символичной. В день, когда женщины должны напоминать миру о своих правах, эти самые права грубо нарушаются. «Ридус» решил разобраться, кто и как у нас в стране дискриминирует представительниц прекрасного пола.

Никого на себе не женила?

«Я работала в воинской части. Была гражданской служащей. В основном люди были хорошие, серьёзно меня никто не обижал, — рассказала «Ридусу» Анна Фролова. — Правда, иногда некоторые мужчины мне высказывали, что в кабинете не чувствуется женской руки. Якобы я, поскольку я женщина, должна пыль со всех столов протирать, салфеточки везде разложить. Мне это было странно: вроде, не за этим на работу устраивалась, а пыль почему каждый сам со своего стола не может вытереть?

Приходилось ездить и в командировки. Вот там всё было гораздо хуже. Во-первых, сексуальные домогательства. Когда я возмущалась, приставунов поддерживали почему-то в том числе и женщины.

Как-то я задумалась о том, чтобы перейти на военную должность — и денег больше, и перспектив. Спросила, нет ли где подходящей мне должности — допустим, матросской или мичманской. Один из офицеров мне ответил: «А зачем тебе карьера и большие деньги? На колготки и булавки хватает — чего еще надо? У тебя грудь большая, найди мужика, пусть он тебя содержит».

Сейчас Анна работает психологом, но и в этой сфере иногда сталкивается со странными и обидными высказываниями. Особенно тяжело приходилось на собеседованиях.

«Считается, что замужних не любят брать на работу, а в моём случае работодатели, наоборот, аж бледнели, когда узнавали, что я не замужем. Естественно, мне ни разу не объяснили, как это может отразиться на том, какой я специалист. Однажды меня вообще спросили, мол, как это — вы психолог, и никого на себе не женили. Я ответила, что люблю ли кого-то я, от знания психологии никак не зависит — после этих своих слов почти физически услышала треск разрываемого шаблона, и на работу туда меня в итоге не взяли», — поделилась она.

Модель или стюардесса

В прошлом году новые порядки в «Аэрофлоте» обернулись громким скандалом. В руководстве авиакомпании решили сделать ставку на молодых стюардесс модельной внешности. Тех, кто постарше, перестали ставить на международные рейсы, и это, естественно, отразилось на их зарплате. Под удар попали и бортпроводники с размером одежды больше 48.

Активнее всего за свои права начали бороться стюардессы Евгения Магурина и Евгения Иерусалимская. Они подали на «Аэрофлот» в суд и выиграли дело — внутренние правила авиакомпании признали незаконными. Стюардессам выплатили «щедрую» компенсацию морального вреда — 5 тысяч рублей.

«Сразу после победы в суде я ушла из «Аэрофлота», — объяснила «Ридусу» Евгения Магурина. — Может, нелогично, но я очень устала от этого процесса. Сейчас я инструктор в красноярской авиакомпании «Красавиа».

А вот Ирина Иерусалимская продолжает работать в «Аэрофлоте», но на международные рейсы ее так и не ставят.

«Ирине ничего и не вернули в плане географии полетов и статуса старшего бортпроводника. Зарплата у нее снизилась в 1,5 раза. Сейчас она получает 40 тысяч — для авиации это копейки. Говорят, руководство опять взялось за вес бортпроводников», — объяснила Магурина.

Не можешь за себя постоять?

История маркетолога Светланы Ахметовой — не о дискриминации женщин, а о нарушении прав человека вообще.

«Я занимала позицию директора по маркетингу, решила поменять работу. Одна воспитываю ребенка: он растет — растут и потребности. Хотела больше зарабатывать, развиваться как профессионал. Мне поступило предложение из другой компании — это стартап-проект», — поделилась она.

Кандидатов отбирали через кадровое агентство. Светлана успешно прошла несколько собеседований и вышла на новую работу. Ей установили испытательный срок в 45 дней, и за это время работодатель так и не заключил с ней трудовой договор.

Я очень много работала, чуть ли не круглосуточно. Внезапно в руководстве объявили, что урезают зарплату в два раза, так как компания много потратила на поиск персонала, рассказала маркетолог «Ридусу».

Светлана объявила, что не согласна на такие условия. Тогда руководители решили от нее избавиться и сообщили, что она не подходит на эту должность. Девушка решила отстаивать свои права в суде.

«Потом началась настоящая травля. Коллегам запрещали со мной общаться, говорили, что я хочу «кинуть компанию на бабки». Тех, кто со мной все-таки общался, начальник вызывал на ковер. У меня начало подрываться здоровье. Как-то меня на глазах всех сотрудников затащили в какой-то кабинет. Работодатель заставлял меня подписать документы, с которыми даже не давал ознакомиться, а когда я окончательно отказалась — собрал подписи со «свидетелей» — моих коллег. Мне стало плохо с сердцем, пришлось вызывать скорую», — отметила она.

Светлана ушла с работы, но пока так и не смогла добиться правды в суде. Сейчас она собирается обратиться в Европейский суд по правам человека

«Знаете, там грубо нарушали права даже не женщин, а тех, кто не может за себя постоять. Мужчинам, которые могли крикнуть, устроить скандал, зарплату не снижали — видимо, боялись. Меня, понятное дело, никто не боялся. Грустно, что у нас нет никакого контроля за такими компаниями-однодневками. Что они могут пользоваться человеком 45 дней, а потом выкидывать на улицу», — заключила Ахметова.

На четверть меньше

По данным вице-премьера Ольги Голодец, средняя зарплата женщин в России на 26% ниже, чем у мужчин. И это тоже дискриминация, считает ведущая программы «Бизнес на каблуках» Ольга Кузнецова

«Разница в зарплатах за одинаковый труд между мужчинами и женщинами — это однозначно дискриминация. Почему это происходит? Работодатели, если можно платить меньше, конечно, будут платить меньше. Здесь очень важно общественное мнение. Если бы мы с вами, женское сообщество, были едины и заявляли о каждом таком случае, вот тогда работодатели не имели бы возможности экономить на нашей зарплате», — подчеркнула она.

А вот начальник управления по работе с персоналом ООО «ИК Велес» Марина Миронова напротив уверена, что ни о какой дискриминации речи не идет.

Действительно, в среднем по стране зарплаты у женщин меньше. Главная причина этих различий — все-таки не дискриминация, а представленность женщин в отраслях и на определенных должностях. К примеру, среди госслужащих-руководителей не так много женщин — всего 15−20 процентов. И в добывающих отраслях женщин меньше. Скорее всего, женщины работают в отраслях, где ниже зарплата, и, может быть, на более низких позициях, объяснила она «Ридусу».

Впрочем, иногда женщины демпингуют и на собеседовании специально просят невысокую зарплату, чтобы получить должность. Но высококвалифицированные специалисты так не поступают, отметила Миронова.

«Никто не будет приходить на позицию руководителя направления и запрашивать зарплату в 50 тысяч рублей только чтобы выиграть конкурентную борьбу. Это будет выглядеть странно и неправильно», — подчеркнула она.

Я беременна! — Ты уволена

Сооснователь Сети взаимопомощи для женщин «Проект W» Алена Попова уверена — в России нередко увольняют беременных женщин или тех, кто просит повышения.

«В нашу организацию обращается очень много женщин. Я просто ужасаюсь тому, как работодатели себя ведут. Вот например, женщина сообщает начальнику, что беременна, а он ее вынуждает уволиться по собственному желанию. Второй случай: женщина работает сверхурочно, видит, что мужчинам за эту же работу выдают премии, и решает поговорить с начальником. Просит повышения или премии. В большинстве случаев работодатели бывают с ней не согласны и могут тоже попросить написать заявление», — подчеркнула активистка.

Третья большая проблема — это домогательства на работе.

«Это произошло с бывшей полицейской из Челябинска. К ней приставал начальник, она ему отказала. В итоге он сделал все, чтобы она уволилась. И сейчас мать троих детей стоит на бирже труда, денег у нее нет. Трудоустроиться по своей профессии она не может из-за того, что борется за свои права в суде», — высказалась Попова.

Что делать?

Алена Попова подготовила пошаговую инструкцию для женщин и мужчин, которые столкнулись с дискриминацией на работе. Итак, что делать?

Изучить трудовой кодекс и понять, какие именно ваши права нарушены. Найти адвоката по трудовым спорам. В «Проекте W» есть юристы, которые смогут вас проконсультировать. Еще одна полезная организация, где вам все подробно объяснят — Центр защиты социально-трудовых прав. Поговорить с коллегами. Возможно, кто-то из них также пострадал от незаконных действий работодателя. Подготовить коллективный иск — в суде он имеет больший вес, чем заявление одного человека. Спросить у работодателя, почему ваши права нарушаются. Это можно сделать в письменной или устной форме. Обязательно сохраните его ответ. Если начальник не дает «бумажный» ответ, заходите к нему в кабинет с диктофоном и спрашивайте. Предупредите, что записываете разговор. Обратиться в трудовую инспекцию, в полицию и в суд. Лучше это делать параллельно.