Дети знаменитостей, которые стали успешными моделями

Айрис и Рафферти Лоу Красавица-дочка Джуда Лоу к своим 17 годам уже стала новым лицом Burberry Beauty, а также в лучших традициях сестер Дженнер-Хадид обзавелась отношениями с музыкантом и художником Кевином Буэно. А еще у Айрис есть не менее симпатичный брат, чья модельная карьера началась еще в 2014 с показа DKNY. А сейчас трудно найти хоть один кампейн Dolce&Gabbana без этого парня. Что ж, спасибо «молодому папе» за генофонд.

Ален Фабьен-Делон

Вслед за своим звездным отцом и очаровательным старшим братом Энтони, Ален-Фабьен Делон успел сыграть роль в эротической драме Яна Гонасалеса «Встречи после полуночи» и стать лицом Dior Homme, а тажке сняться для обложки русского Elle . Может, у стеснительного (с виду) юноши еще не так много поклонниц, как у его отца, чье имя стало нарицательным, однако есть все шансы, что скоро об этом молодом человеке будут говорить абсолютно все.

Габриэль Кейн Дей-Льюис

Сын Дэниела Дей-Льюиса и Изабель Аджани получил от родителей только лучшее: французский шарм матери и харизму оскароносного (трижды) отца. А еще молодой человек заключил контракт с ведущим мировым модельным агенством IMG, и теперь он вполне перспективная моделью. Правда, пока его активно приглашают только Dolce&Gabbana и вряд ли лишь за красивые глазки…

Дилан Броснан

Очень высокого и худощавого с красивой внешностью заметили еще в 2015 году представители Saint Laurent на улице Малибу и предложили сняться для кампейна. Они тогда еще не знали, что это сын Джеймса Бонда (или Пирса Броснана , как вам больше нравится). В его стиле есть немного французского шика, а в костюмах Дилан даже чем-то напоминает молодого Ив Сен Лорана.

Косима Ауэрман

Дочь супермодели 90-х и обладательницы почти самых длинных ног в мире (112 см) Косима Ауэрман пошла по стопам матери в модельный бизнес (а куда еще с такой фигурой и внешностью?). Пусть пока ошеломительных успехов она не делает, но девушка уже снялась в объективе Питера Линдберга, отметилась на обложках Glamour, Elle, L’Officiel и поучавстовала в съемке Vanity Fair, а также лукбука Temperly London.

Лив Фрейндлих

Дочь Джулианны Мур и продюсера Барта Фрейндлиха не так давно начала карьеру модели и дебютировала на показе J.CREW. А в 2009 даже снялась в кино в роли дочери Кэтрин Зеты-Джонс. Сомневаемся, что Лив будет отставать от своей потрясающей мамы и желаем ей в этом успехов!

Мелюзина Русполи

Эта девушка может похвастаться богатой родословной (дочь князя Александра Русполи) и замком, а также контрактом с модельным агенством NEXT, кампейном Salvatore Ferragamo, потрясающей внешностью и не менее потрясающими амбициями. Мелюзина не собирается останавливаться на модельной карьере — девушка хочет стать актрисой, а также мечтает о собственной марке одежды. Полный вперед!

Систин Сталлоне

Карьера Систин началась в 16 лет с Teen Vogue. Дальше длинноногая красотка засветилась в весьма провокационном ролике для журнала LOVE, а также в рекламе Dolce&Gabbana. Девушка любит похвастаться своей фигурой, порой слишком оголяясь на ковровых дорожках. Ну и правильно делает! С такими данными не страшно чрезмерное внимание кавалеров.