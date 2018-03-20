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Почти 240 подъездов отремонтируют в районе Марьино в 2018 году
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Почти 240 подъездов отремонтируют в районе Марьино в 2018 году 

Префектура Юго-Восточного административного округа 7 часов назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
238 подъездов в районе Марьино планируется обновить в течение 2018 года.
Как отмечает первый заместитель главы управы района Марьино Ирина Бобрышева, жители сами решают, какие именно работы необходимы, а также выбирают цвет краски для стен. Планово-предупредительный ремонт подъездов проводится один раз в пять лет. Но решение о ремонте принимают исходя из состояния объекта.
— Есть дома, где жители так заботятся о своем общем имуществе, что ремонт можно проводить не чаще, чем раз в семь лет, — говорит Ирина Бобрышева.
Всего в этом году в ЮВАО будет проведен ремонт 2 062 подъездов, где отремонтируют светильники и покрасят стены, приведут в порядок козырек над входом, при необходимости заменят входную дверь, перила и сломанные окна.
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