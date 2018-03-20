Ещё
Беременная Кирстен Данст удивила небрежным внешним видом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Беременная Кирстен Данст удивила небрежным внешним видом 

Letidor.ru 7 часов назад
Фото: Letidor.ru
В конце ушедшего года в СМИ и социальных сетях появились слухи, что известная американская актриса, кинорежиссер, продюсер, модель и певица Кирстен Данст в ближайшем будущем впервые станет мамой. А около двух месяцев назад актриса косвенно подтвердила эту информацию, став одной из героинь фотосъемки для модного бренда Rodarte и продемонстрировав заметно округлившийся животик.
На днях западные папарацци подкараулили звезду — и сделали новые фотоснимки беременной Кирстен Данст, которые, однако, не вызвали восторга у ее поклонников. Пользователей соцсетей и представителей СМИ неприятно удивил небрежный внешний вид будущей мамы. Многие сделали вывод, что актриса выглядит значительно старше своих 35 лет.
Фото: Splashnews.com  Напомним, с 2016 года Кирстен Данст встречается с коллегой — актером Джесси Племонсом (влюбленные вместе снимались в сериале «Фарго»). В январе 2017 года западные СМИ сообщили о том, что пара обручилась.
К слову, в июне прошлого года в одном из интервью звезда намекала, что уже готова к материнству. Как сообщила Кирстен Данст, она с трехлетнего возраста работает, поэтому «пора завести детей и расслабиться».
Фото: splashnews.com  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
«В Контакте» и  «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
Меня бесит подруга моего сына-подростка, и вот почему: личный опыт мамы 43-летняя Яна Рудковская призналась, что планирует стать мамой Мы и не ждали: 9 звезд, которые удивили новостью о пополнении в семье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье1
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение