Беременная Кирстен Данст удивила небрежным внешним видом

В конце ушедшего года в СМИ и социальных сетях появились слухи, что известная американская актриса, кинорежиссер, продюсер, модель и певица Кирстен Данст в ближайшем будущем впервые станет мамой. А около двух месяцев назад актриса косвенно подтвердила эту информацию, став одной из героинь фотосъемки для модного бренда Rodarte и продемонстрировав заметно округлившийся животик.

На днях западные папарацци подкараулили звезду — и сделали новые фотоснимки беременной Кирстен Данст, которые, однако, не вызвали восторга у ее поклонников. Пользователей соцсетей и представителей СМИ неприятно удивил небрежный внешний вид будущей мамы. Многие сделали вывод, что актриса выглядит значительно старше своих 35 лет.

Фото: Splashnews.com Напомним, с 2016 года Кирстен Данст встречается с коллегой — актером Джесси Племонсом (влюбленные вместе снимались в сериале «Фарго»). В январе 2017 года западные СМИ сообщили о том, что пара обручилась.

К слову, в июне прошлого года в одном из интервью звезда намекала, что уже готова к материнству. Как сообщила Кирстен Данст, она с трехлетнего возраста работает, поэтому «пора завести детей и расслабиться».

Фото: splashnews.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

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