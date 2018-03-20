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Запретная пища: ради чего идут на жертвы самые известные звезды-вегетарианцы
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Запретная пища: ради чего идут на жертвы самые известные звезды-вегетарианцы 

Teleprogramma.pro 7 часов назад
Фото: Teleprogramma.pro
Мода на вегетарианство началась в 90-е и не собирается заканчиваться. Во Всемирный день отказа от мяса, который празднуется 20 марта, Teleprogramma.pro вспоминает самых известных вегетарианцев и выясняет, как им удается жить без мяса.
Анастасия Волочкова
globallookpress.com  Балерина отказалась от мяса из-за профессии: по ее словам, оно дает «мнимое чувство насыщения» и плохо влияет на сосуды, которые у танцоров и так подвергаются излишней нагрузке.
Как уверяет Волочкова, мясо она не ест с детства. Лишь однажды за много лет на гастролях по Украине попробовала мясное блюдо, не зная, что это были свиные уши. По словам Волочковой, ей понравилось, правда, к мясоедению она не вернулась. Что же касается сыра, рыбы и кисломолочных продуктов — то в них балерина себе не отказывает.
Валерия Гай Германика
globallookpress.com  От мяса режиссер практически отказалась около десяти лет назад, во многом этому способствовал Децл (Кирилл Толмацкий) — к слову, сам не вегетарианец, он просто старается не есть мясо часто, так как это не соответствует его принципам здорового питания.
А после рождения дочери мясо исчезло из ее рациона вовсе — по словам режиссера, из-за того, что «тогда она осознала, как появляется на свет все живое». Как уверяет Валерия Гай Германика, она старается питаться по аюрведе. Яйца, рыба — тоже под запретом. Зато крупы и другая растительная пища — приветствуются. Многие, правда, считают, что на такой «диете» режиссер «сохнет на глазах» и стала выглядеть не лучше, а хуже.
Гвинет Пэлтроу
globallookpress.com  На путь вегетарианства актрису привели проблемы со здоровьем и этические соображения. А подсказал ей эту идею Леонардо Ди Каприо, многократно рассказывавший коллеге, как вредно мясо и как это жестоко — убивать животных.
Как уверяет Гвинет Пэлтроу, она почувствовала себя намного лучше и здоровее. Вот уже много лет она строгая веганка — обходится без мяса, яиц, молочных продуктов, а также сахара.
Звезда выпустила книгу с правильными вегетарианскими и веганскими рецептами, ведет блог о здоровом питании и старается приобщить к вегетарианству близких. Так, благодаря ей на какое-то время в разряд «травоядных» записался музыкант Крис Мартин (к слову, признанный самым сексуальным вегетарианцем в мире по опросу PETA). Правда, после расставания с Пэлтроу он вновь начал есть мясо. По слухам, Крис постоянно страдал от чувства голода, когда был вынужден идти на поводу у Гвинет.
Кстати: Сам Лео тоже недолго придерживался вегетарианства. Зато с удовольствием его пропагандировал. Ди Каприо до сих пор помнит, как он неожиданно для себя наставил на путь вегетарианства Гвинет Пэлтроу: двадцать с лишним лет назад, рассказывая ей о том, как производят современное мясо и как страдают животные, он и не думал, что это перевернет ее жизнь.
Наоми Уотс
globallookpress.com  Вот уже много лет актриса — убежденная вегетарианка. Не поэтому ли она в свои 49 лет имеет фигуру, как у юной девушки, да и выглядит намного моложе своих лет. Наоми обожает бобы: вареные, тушеные, консервированные — и уверяет, что они составляют основу ее рациона. Кстати, с точки зрения диетологии, звезда поступает очень правильно: это отличный источник растительного белка.
Алисия Сильверстоун
globallookpress.com  Как и Гвинет Пэлтроу, в вегетарианстве она нашла решение многих проблем со здоровьем — включая лишний вес, аллергию и бессонницу. Вот уже 19 лет, как Алисия Сильверстоун не употребляет животную пищу, — и уверяет, что прекрасно себя чувствует. По словам голливудской звезды, она стала лучше выглядеть уже после пары месяцев, а самочувствие улучшилось примерное через полгода.
Натали Портман
globallookpress.com  Вегетарианкой актриса, являющаяся известной защитницей животных, стала еще в детстве — после того как увидела, как на цыпленке демонстрируют лазер (это произошло на медицинской конференции, куда ее взял с собой отец-врач). В 2009 году Портман прочла нашумевшую книгу Джонатана Сафрана Фойера «Поедание животных» — и стала строгой веганкой, отказавшись не только от мяса, но и от яиц, масла, сыра и других молочных продуктов.
Во время беременности Натали вернулась к вегетарианству. После родов она оставила часть «животных» продуктов в своем рационе. Как признается актриса, она очень любит блюда из яиц. А вот сыр спокойно заменяет тофу.
Брэд Питт
globallookpress.com  Актер уже больше десяти лет не ест мясо. Правда, своим любимым блюдом Питт называет пиццу. К слову, его брак с Анджелиной Джоли омрачало то, что супруга не поддерживала его.
Сама Джоли не избежала увлечения вегетарианством — и вспоминала об этом периоде с негативом. По словам актрисы, без мяса она чувствовала себя очень плохо и практически падала от усталости, даже если ничего не делала. Супруги часто ругались из-за меню детей: Брэд считал, что им также стоит отказаться от мяса, Анджелина была против (и диетологи, кстати, с ней согласны: растущему организму нужен животный белок, вегетарианство для детей крайне вредно).
Тоби Магуайар
globallookpress.com  «Человек-паук» стал вегетарианцем еще в начале 90-х, а последние девять лет — строгий веган. Как признается Магуайар, он с детства не был любителем мяса и прекрасно обходится без него в более взрослом возрасте. Также актер — ярый защитник животных, он носит только экокожу и экомех. Заставляет гостей снимать кожаную обувь и одежду перед порогом его дома. Из-за всего этого, и мясоедения, и натуральных мехов, он очень сильно спорил с женой — теперь уже бывшей. В итоге — развод.
Джаред Лето
globallookpress.com  Скандальный актер и музыкант — вегетарианец уже почти 25 лет. Как уверяет 46-летний Джаред, он очень следит за своим питанием и именно благодаря такому рациону выглядит лет на 20 моложе. Даже неумеренные алкогольные возлияния не могут этому помешать.
Пару раз Лето давал себе слабинку — как-то на съемках съел тунца, а во время съемок одного из клипов приобщился к ритуалу племени масаи и выпил крови жертвенного козла. К слову, все участники его группы Thirty Seconds to Mars — тоже вегетарианцы.
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