Ещё
90-60-90: как возник «золотой» стандарт
Далее:
Читайте также:
Ещё

90-60-90: как возник «золотой» стандарт 

Умная 6 часов назад
Фото: Умная
«Золотой» стандарт 90-60-90, возникший всего лишь в конце прошлого века, считается эталоном красоты женщины. Многие девушки стремятся соответствовать ему, несмотря на рост и телосложение. Считается, что соответствие параметров фигуры указанным цифрам позволит привлечь любого мужчину.
В 20 и начале 21 веков манекенщиц признали эталоном женской красоты. Их схожие с куклой габариты и не совсем естественная худоба стали образцом для подражания. Однако кто решил, что эти параметры являются эталоном? Однозначного ответа нет, но есть несколько интересных предположений.
Возможно, что всему виной являлась элементарная лень: достаточно создать определенный «эталон», и себестоимость производства уменьшится. При таком подходе женщина не играет главную роль, а лишь выступает в качестве инструмента (живого манекена).
Так, по одной из версий, 90-60-90 — это просто-напросто упрощенные параметры модели Клаудии Шиффер (95-62-92), долгое время носившей титул самой красивой девушки мира. Именно она стала тем самым стандартом, по которому мерили окружающих.
Но вообще-то говоря на привлекательность фигуры влияет далеко не только пропорциональность. Гораздо важнее, как девушка себя чувствует в своем теле, насколько она уверена в себе. А потому следует ориентироваться не только на «законы» моды, но на собственные ощущения.
Сообщение 90-60-90: как возник «золотой» стандарт появились сначала на Умная.
Умная: последние новости
Как понять,что вы стали жертвой «сталкинга» Синдром самозванки: почему нам трудно поверить в свой успех В чем опасность афродизиаков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье1
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение