Звезды, которых хакеры опозорили на весь мир

Ровно год назад Эмма Уотсон заново почувствовала себя звездой. Хакеры (полагаем, что ярые фанты поттерианы) слили в Сеть более сотни ее эротических фотографий и два видео.

И пока поклонники уже взрослой Гермионы гадали, она ли изображена на некоторых особенно пикантных снимках, пресс-секретарь актрисы подтвердил, что кадры настоящие и вдобавок заявил, что Эмма планирует подать на злоумышленников в суд. Только вот личности любителей «клубнички» установить так и не удалось.

Джен — любимица компьютерных гениев. Ее эротические снимки столько раз выкладывали в Интернет, что когда в этом году кто-то слил новую партию, уже хотелось сказать «да что мы там не видели».

Но когда скандал с утечкой фотографий произошел в первый раз (в 2014 году), актриса заявила, что это настоящее преступление, и поспешила оправдаться. «На протяжении четырёх лет я была в здоровых, полных любви, прекрасных отношениях на расстоянии. На большом расстоянии, и либо в таких отношениях он смотрит на тебя — либо он смотрит порно», — отметила она в одном из интервью.

Одновременно с компроматом на Эмму Уотсон хакеры выложили серию фотографий голой Аманды Сейфрид и ее мужа Томаса Садоски. Актриса не стала отрицать подлинность снимков. Через своих юристов она попросила порноресурсы, которые успели растиражировать приватные кадры, в самые короткие сроки удалить снимки.

Меган Маркл

Добирались злоумышленники и до королевской семьи. На днях в Интернете появились эротические фотографии Меган Маркл. Кадры, на которых невеста принца Гарри позирует топлес, по мнению хакеров, должны были произвести настоящий фурор, но этого не случилось. Возможно потому, что фанаты уже видели Меган обнаженной в сериале «Форс-мажоры».

А вот и совсем свежий случай. Казалось бы, уж в компании Марка Цукерберга-то все в порядке с кибербезопасностью. Но нет. Сегодня стало известно, что из Facebook утекли 50 миллионов персональных данных пользователей. Из-за этого скандала акции компании сильно упали, Марк за сутки потерял около 6 миллиардов долларов и теперь изо всех сил пытается залатать брешь в своей репутации.