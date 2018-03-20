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В Ясненском округе пропал 15-летний Данил Бабанин
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В Ясненском округе пропал 15-летний Данил Бабанин 

АиФ-Оренбург 6 часов назад
Фото: АиФ-Оренбург
Полицейские просят оренбуржцев помочь с поисками пропавшего 15-летнего Данила Алексеевича Бабанина.
16 марта школьник ушел из дома и исчез, до них пор от него нет вестей.
Данила родился 20 февраля 2003 года. Он худощавого телосложения, его рост 165-170 см, глаза голубые.
В день исчезновения подросток был одет в черную куртку с красной полосой на спине, синие джинсы, черные кроссовки, бежево-серую вязаную шапку.
Всем, кто владеет информацией о пропавшем школьнике, нужно обратиться по телефонам: 8 (35368) 2-20-52— дежурная часть, 8 (35368) 2-01-40— подразделение по делам несовершеннолетних, 89225530888.
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