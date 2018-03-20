В Ясненском округе пропал 15-летний Данил Бабанин

Полицейские просят оренбуржцев помочь с поисками пропавшего 15-летнего Данила Алексеевича Бабанина.

16 марта школьник ушел из дома и исчез, до них пор от него нет вестей.

Данила родился 20 февраля 2003 года. Он худощавого телосложения, его рост 165-170 см, глаза голубые.

В день исчезновения подросток был одет в черную куртку с красной полосой на спине, синие джинсы, черные кроссовки, бежево-серую вязаную шапку.

Всем, кто владеет информацией о пропавшем школьнике, нужно обратиться по телефонам: 8 (35368) 2-20-52— дежурная часть, 8 (35368) 2-01-40— подразделение по делам несовершеннолетних, 89225530888.