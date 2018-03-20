Леди Гага собирает милостыню в Малибу?

Новым мемом в сети могут стать свежие снимки папарации королевы поп-музыки Леди Гаги , которые утром появились на страницах западных СМИ. Американские журналисты подшутили над певицей, якобы на снимках поп-дива сидит на тротуаре и собирает милостыню в стаканчик.

«Наверно, это чтобы окупить турне» — стебёт звезду поклонник

«Помогите, девушки на новый хит» — высказался хейтер

«Я Леди Гага, бывшая успешная певица, помогите копеечкой» — настрочил юзер.

К счастью, истинных поклонников с финансовым положением Леди Гаги все в порядке. В посудине всего-лишь кофе, а со своим директором Гага присела в ожидании водителя. Какой жесткой мир! Лишь захейтить!;