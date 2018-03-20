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30-летний мужчина повысил самооценку, когда начал ходить на каблуках
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30-летний мужчина повысил самооценку, когда начал ходить на каблуках 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
Жизнь 30-летнего банковского работника Эшли Максвелла-Лэма из Австралии разделилась на «до» и «после» с тех пор, как его коллега-женщина рассказала ему о том, что каблуки придают ей уверенности. После этого разговора мужчина решил сменить привычную обувь на высокие каблуки и отметил, что действительно шпилька способна придать ему уверенности в себе.
По словам самого Эшли, он всегда завидовал деловым женщинам и их красивой походке. А с того момента, как его коллега рассказала, насколько шпильки могут влиять на поднятие духа и настроения, он и сам решил переобуться в женскую обувь. Эшли утверждает, что с тех пор как он стал носить шпильки, он приобрел уверенность и дополнительную энергию. Мужчина крайне серьезно относится к подбору туфель: вся его обувь подходит к тем аксессуарам, которые дополняют его образ. Сейчас у Эшли 9 пар женской обуви: 4 пар для повседневных походов на работу и 5 пар для вечеринок.
Австралиец отмечает, насколько сильно он рад тому разговору с коллегой. Эшли получает неимоверное удовольствие, слушая, как его каблуки цокают по брусчатке. Начальство, к слову, приняло новый стиль работника и с пониманием отнеслось к желанию Эшли ходить на работу на каблуках. ​Мужчине в голову не приходило сменить свой пол — он всего лишь любит находиться на грани мужественности и женственности. И несмотря на то, что многие из окружения задают Эшли щекотливые вопросы, он не реагирует на критику.
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