30-летний мужчина повысил самооценку, когда начал ходить на каблуках

Жизнь 30-летнего банковского работника Эшли Максвелла-Лэма из Австралии разделилась на «до» и «после» с тех пор, как его коллега-женщина рассказала ему о том, что каблуки придают ей уверенности. После этого разговора мужчина решил сменить привычную обувь на высокие каблуки и отметил, что действительно шпилька способна придать ему уверенности в себе.

По словам самого Эшли, он всегда завидовал деловым женщинам и их красивой походке. А с того момента, как его коллега рассказала, насколько шпильки могут влиять на поднятие духа и настроения, он и сам решил переобуться в женскую обувь. Эшли утверждает, что с тех пор как он стал носить шпильки, он приобрел уверенность и дополнительную энергию. Мужчина крайне серьезно относится к подбору туфель: вся его обувь подходит к тем аксессуарам, которые дополняют его образ. Сейчас у Эшли 9 пар женской обуви: 4 пар для повседневных походов на работу и 5 пар для вечеринок.

Австралиец отмечает, насколько сильно он рад тому разговору с коллегой. Эшли получает неимоверное удовольствие, слушая, как его каблуки цокают по брусчатке. Начальство, к слову, приняло новый стиль работника и с пониманием отнеслось к желанию Эшли ходить на работу на каблуках. ​Мужчине в голову не приходило сменить свой пол — он всего лишь любит находиться на грани мужественности и женственности. И несмотря на то, что многие из окружения задают Эшли щекотливые вопросы, он не реагирует на критику.