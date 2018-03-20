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В хорошие руки: Алиса из Зазеркалья ищет добрых хозяев
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В хорошие руки: Алиса из Зазеркалья ищет добрых хозяев 

АиФ Архангельск 6 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Трудно представить себе, что чувствует трёхлетняя собака, которую морит голодом и бьёт собственная хозяйка с рождения. А потом запуганная, замученная зверюшка попадает в добрые руки. Это больше похоже на передачу о спасении животных на телеканале «Animal planet», а не на историю молодой собаки Алисы из Архангельска.
Как выжила Алиса, три года деля кров с хозяйкой, больше похожей на Красную королеву из тёмной стороны, Зазеркалья, — неизвестно. «Как она попала ко мне? Просто закинули через забор! Мало хорошего она видела от людей своих — истощение, раны на шее, шерсть клоками, еду с руками поначалу хватала. Было, что и собрата своего покусала из-за того, что он мимо с булочкой пробегал. Но сейчас девчонка успокоилась, расцвела», — рассказывает Любовь, которая взяла Алису к себе на передержку.
Алиса — девочка небольших размеров, молоденькая, стерилизована, ласковая и добрая, отлично ходит на поводке, правилам общежития с человеком её обучать вовсе не нужно — прекрасно с ними знакома. И с соплеменниками тоже ладит, прекрасна и внешне, и душой!
Заберите девчонку к себе — пустите в свою семью лучик!
Если Вам понравилась Алиса или Вы хотите передать ей гостинец, звоните по телефону 47-47-35 (Любовь).
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