3 универсальных тренажёра для дома

Домашние тренировки — это один из лучших способов поддерживать себя в форме. В отличие от тренировок в зале, дома ты можешь заниматься в любое время, хоть посреди ночи, и не будешь привязан к местоположению и графику. Кроме того, большинство парней, занимающихся в спортивных залах, не использует и пятую часть из всего имеющегося инвентаря. Мы составили список из нескольких спортивных снарядов, которые позволят тебе проводить эффективные тренировки в домашних условиях.

1. Шведская стенка

Со шведской стенкой каждый парень познакомился ещё в школе. Этот спортивный тренажёр недооценивают, и очень зря. На шведской стенке можно выполнять различные упражнения, например растяжку, подтягивания, пресс. Этот тренажёр отлично подходит для разминки перед силовыми упражнениями, когда нужно быстро и эффективно разогреть мышцы и сухожилия. Также шведская стенка используется в лечебной физкультуре. Оборудовав шведскую стенку дополнениями, например брусьями, ты сможешь выполнять жим на руки, а установка выступов под ноги позволит делать приседания со своим весом или с дополнительными.

Шведская стенка должна выполняться из качественного материала. Для шведских стенок в спортивных залах нередко используют сталь, тогда как для дома этот тренажёр изготавливают из дерева. Но для шведской стенки из-за высокой нагрузки подходит не каждая порода дерева. Мы рекомендуем тебе устанавливать шведскую стенку из дуба. Такую стенку мы нашли в интернет-магазине Master-Turnik.ru. Компания самостоятельно проектирует и изготавливает шведские стенки и другие тренажёры. Шведские стенки от Master-Turnik изготовлены из массива ценных пород дерева (дуб, ясень); каждая деталь выполнена из цельной доски — никаких клееных элементов. В отличие от многих других производителей, шведские стенки от Master-Turnik имеют овальные перекладины, что является большой редкостью, так как изготовить круглые проще и дешевле. Такая форма перекладин гарантирует невозможность их проворачивания, что повышает удобство выполнения упражнений. Ещё одно отличие шведских стенок от Master-Turnik — отсутствие крепёжных элементов перекладин на боковых стойках. Все крепления находятся на заднем торце стоек, прислонённых к стене, поэтому их не видно, а боковая поверхность полностью однородна. К шведской стенке можно прикрепить различные дополнения, например турник, канат или кольца. Купить шведскую стенку Master-Turnik →

2. Эластичный эспандер

Эластичный эспандер изготавливается из различных материалов: чаще всего из латекса или нейлона. Эспандер может выглядеть как цельная лента, один конец которой закрепляется за конечность, а другой — за поверхность; либо как несколько верёвок, которые позволяют выполнять упражнения сразу на несколько конечностей. Эластичный эспандер подходит не только для разогрева мышц, но и для выполнения упражнений в фитнесе и йоге. Недорогие эспандеры имеют один уровень нагрузки — в более дорогих моделях есть кармашки, позволяющие увеличивать или уменьшать нагрузки. Чаще всего с помощью эластичной ленты тренируют икроножные мышцы, мышцы бёдер и верхний плечевой пояс. Некоторые эспандеры способны давать нагрузку в 100 килограммов, что позволяет заменить большую часть силовых тренажёров для прокачки бицепсов, трицепсов, плечевого пояса, икроножных мышц и бёдер.

3. Скамья

Скамья — это один из самых нужных тренажёров, который позволяет выполнять различные упражнения: от разминки до силовых тренировок. Выбирая скамью, прежде всего, обращай внимание на то, какой вес она выдерживает; на качество швов и соединений. Надёжность зависит от качества, и если на недорогой скамье написано, что она выдерживает до 200 килограммов, то вряд ли эта информация соответствует действительности. Сварной шов в местах стыков должен быть ровным, без сквозных отверстий; соединения выполняются только из стальных частей. Рекомендуем тебе выбирать скамью с регулировкой угла: так ты сможешь выполнять больше упражнений и сделаешь тренировки более эффективными. Существуют скамьи, объединённые с держателем грифа. Если планируешь использовать скамью только для силовых упражнений, то выбирай с держателями. Но лучше всего взять два отдельных снаряда. Обрати внимание, что максимальная нагрузка — это нагрузка не только твоего тела, но и снаряда в твоих руках. Многие забывают про это, делая упражнения на скамье, выдерживающей максимальную нагрузку 120 килограммов, с грифом весом 80 килограммов, не учитывая собственный вес или вес снаряда. Небольшое превышение максимального веса не повлияет на скамью, но лучше выбрать тренажёр с запасом хотя бы в 50 килограммов.