13 самых необычных татуировок звезд

Кара Делевинь 22-летняя Кара — одна из самых татуированных моделей с мировым именем. Коллекция ее нательных рисунков насчитывает уже более 13 изображений. Первой татуировкой девушки стала голова льва на указательном пальце, символизирующая гордость, власть и силу. Также у Кары «подписаны» обе стопы: «Сделано в Англии» и «Бекон». Кроме того, на плече у англичанки есть необычная белая татуировка. Три года назад коллекция татуировок Кары пополнилась изображением фамильного герба семьи Делевинь.

Lady Gaga У Lady Gaga на теле уже 17 татуировок. Это цветочные узоры, изображения животных, названия ее альбомов. В 2015 году под подмышкой певицы появилась надпись «Мама монстров» — именно так величают эпатажную диву ее фанаты. А вот тату на внутренней стороне правой руки, в виде трубы, — одна из ее любимых. В свое время певица призналась, что посвятила ее своему кумиру — джазовому музыканту Тони Беннетту.

Лана Дель Рей Все свои мысли певица излагает не на бумаге, а на руках. На одной руке у нее красуется слово Paradise («Рай»). Кисть другой руки украшена многозначительной фразой Trust no one («Никому не доверяй»). На безымянном пальце левой руки выбито Die young («Умереть молодым»). Кроме всего прочего, любительница классической литературы нанесла на запястье имена писателя Набокова и поэта Уитмена. Произведения этих авторов вдохновили Лану на создание сингла Lolita.

Джастин Бибер Для 20-летнего певца нанесение тату стало уже своеобразной семейной традицией. Первую татуировку, надпись Yeshua («Иисус») на груди, Бибер сделал вместе со своим отцом Джереми во время поездки в Израиль в 2011 году. На левом предплечье звезды расположено изображение глаза — символ того, что мама певца, Патти Маллетт, всегда присматривает за своим сыном. А сразу под ним находится надпись Believe («Верь»), сделанная после выхода одноименного студийного альбома.

Ирина Шейк Нельзя сказать, что супермодель увлекается нательной живописью. Однако некоторые татуировки на теле Шейк все-таки есть. Несколько лет назад она показала видео, на котором тату-мастер выводит на ее ноге имя Галия на английском. Ролик Ирина сопроводила словами, посвященными бабушке Галие, которой не стало два года назад: Единственная мысль, которая каждый день делает меня сильнее, — это то, что она всегда со мной.

Тимати Считать татуировки Тимати — дело неблагодарное. Спина рэпера — настоящая картина: в центре — огромный череп, чуть выше некое подобие кремлевской стены со звездами и надпись Moscow City. На шее у певца красуется портрет девушки и отпечаток женских губ. Кстати, многие фанаты считают Тимати законодателем моды по части тату и копируют на своих телах звездные эскизы.

Рианна Еще одна звезда, решившая почтить память любимой бабушки. В честь покойной родственницы Рианна запечатлела на своей груди распахнувшую крылья богиню Исиду. Также одной из самых ярких татуировок красавицы является узор племени маори, нанесенный на правую кисть. А еще большая любительница нательных рисунков сделала тату в знак преданности своему бойфренду Крису Брауну , с которым на тот момент состояла в отношениях. Теперь на шее каждого из бывших возлюбленных есть россыпь маленьких звездочек.

Бен Аффлек Однако Бен Аффлек переплюнул всех, когда набил на своей спине огромного феникса. И хотя актер говорит, что татуировка ненастоящая, поклонники убеждены в обратном. Феникс всюду сопровождает Бена и никогда «не пропадает» на теле. Сначала он засветил татуировку, когда садился на мотоцикл, а позже папарацци запечатлели актера на пляже. И да, краска не растеклась даже от воды.

Бен Аффлек

Кендалл Дженнер Звезда реалити-шоу сделала свою первую татуировку, будучи в состоянии алкогольного опьянения. На тот момент Кендалл Дженнер не придумала ничего лучше, как набить слово «Мяу» (Meow) на внутренней стороне нижней губы. Также у модели есть две маленькие татуировки на средних пальцах — целое сердце и разбитое сердце.

Кендалл Дженнер

Пресли Гербер Необычную татуировку сделал и сын Синди Кроуфорд . Пресли решил увековечить свою любовь к младшей сестре Кайе и набил на руке надпись Kaia XXIII. Поклонники неоднозначно отнеслись к нательной живописи. Некоторые сочли татуировку милой, а другие высказали мнение, что набивать имя сестры — как минимум, странно. Но в одном фолловеры Гербера сошлись: никто из них так и не догадался, что означает число 23.

Пресли Гербер

Бруклин Бекхэм Увековечить любовь к близкому человеку решил и Бруклин Бекхэм. Вот только в качестве объекта обожания он выбрал свою маму Викторию. 18-летний фотограф не стал выдумывать что-то сложное и ограничился лаконичной надписью «Mom».

Бруклин Бекхэм

Кстати, за несколько дней до появления этой татуировки на теле Бруклина, он выкладывал фото с лаконичной татуировкой 1975 — это дата рождения его отца Дэвида.

Бруклин Бекхэм

Том Харди А вот Том Харди свою татуировку проспорил. Все началось с того, что накануне объявления номинантов на «Оскар» Леордо ДиКаприо предположил, что Киноакадемия позволит Тому побороться за главную кинонаграду в номинации «Лучший актер второго плана» (речь шла о фильме «Выживший»). Вот только Харди был настолько не уверен в себе, что решил поспорить с другом и в итоге проиграл. Теперь на бицепсе актера набита надпись: «Лео все знает».

Том Харди

Дрейк В сентябре прошлого года новенькую тату сделал и Дрейк. В качестве эскиза он выбрал портрет Блика Гиллиама, которого сыграл Дензил Вашингтон в фильме 90-ых «Блюз о лучшей жизни». Кроме того, Дрейк также набил тату чтобы отдать дань уважения своему старому другу Энтони «FIF» Соаресу, который погиб в перестрелке в Торонто.