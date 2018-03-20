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Тимати арендовал для наследницы Пушкинский музей
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Тимати арендовал для наследницы Пушкинский музей 

WomanHit.ru 5 часов назад
Фото: WomanHit.ru
19 марта Алиса Юнусова отметила свое 4-летие в Пушкинском музее. Сказочное торжество в одном из самых красивых зданий столицы для нее организовал отец, 34-летний рэп-исполнитель Тимати.
Поздравить малышку явилась и мама, 25-летняя модель Алена Шишкова, поразившая гостей элегантным нежно-розовым платьем. «Со своей стороны, я постараюсь чтобы в ее жизни было все то, чего не видел даже я сам в 34. Конечно же баловать без толку я ее не собираюсь, но хочу что бы она выросла: умной, разносторонне развитой и главное счастливой девочкой» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написал шоумен на личной странице «Инстаграма».
Напомним, что Тимати и Шишкова расстались в 2015 году, но по сей день поддерживают дружеские отношения ради полноценного воспитания общего ребенка.
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