Игорь Бобров: «Это самый масштабный проект последнего времени»

СОКОЛЬСКОЕИгорь Бобров: «Это самый масштабный проект последнего времени»Фабрика по производству обоев «Лоймина» является одним из крупнейших налогоплательщиков муниципалитета.

«Это самый масштабный проект последнего времени, — говорит глава администрации городского округа Игорь Бобров. — Производство уникальное, оборудование и технологии — новейшие. В его создание инвестор вложил 250 млн рублей. Основным плательщиком налоговых отчислений в бюджет округа является именно ООО «Лоймина». Посудите сами, за прошлый год сумма их составила более 11 млн рублей. И тот факт, что таких фабрик всего четыре: три находится в Европе, а четвертая — в Сокольском, говорит сам за себя».

А вот еще один немаловажный момент: директор фабрики ООО «Лоймина» Александр Гудин удостоен звания «Российский лидер качества». Данная награда свидетельствует о том, что выпускаемые на фабрике обои входят в «Сто лучших товаров России».

«Сегодня рынок можно завоевать только качеством, — говорит Александр. — И мы стремимся работать лучше. Все обои выпускаем согласно ГОСТу и регулярно проводим контрольные испытания своей продукции».

Но что особенно было приятно услышать от руководителя такого уровня: «В команде не бывает личных побед — это заслуга всего коллектива».

А коллектив — это, конечно же, наши с вами земляки. Их порядка 80 человек трудится на предприятии. А это рабочие места и более чем приличная для села зарплата — от 30 тысяч и выше.

К слову сказать, всех, кто проживает в райцентре, доставляют на работу и обратно на автобусе. В обеденный перерыв в столовой предприятия — полноценное питание. В коллективе ООО «Лоймина» существуют свои традиции. Здесь на практике применяют позитивную поговорку: «Хорошо поработал — хорошо отдохнул». По праздникам коллектив выезжает в театры, на концерты эстрадных знаменитостей. Как-то одна из знакомых похвасталась, что и подарки здесь дарят, и премии выдают. От души можно порадоваться правильной организации труда и его стимуляции.

… Пройти на фабрику непросто. В проходной охранник, внимательно сравнив мою фотографию в паспорте с реальной внешностью, пропускает в цеха. Здесь работа кипит. Ленты двигаются, краски мешаются, каждый на своем рабочем месте отвечает за свое дело. Цель одна — качество!

Начальник производства Константин Данилычев доходчиво и с нескрываемой гордостью за выпускаемую продукцию рассказывает о предприятии. Успеваю записывать главное. Фабрика — единственный в России и СНГ производитель экологически чистых флизелиновых обоев в сегментах премиум-класса (бренд «Loymina») и среднего ценового диапазона (бренд «Millassa»).

На предприятии построено три современных производственных цеха, оснащенных новейшим голландским, немецким и итальянским оборудованием.

«Наши обои прочны, формоустойчивы (не растягиваются при намокании и последующем высыхании), легки в наклеивании. Основными ценными качествами флизелиновых обоев являются цветовой диапазон, экологичность, армирующее свойство (обои фабрики позволяют сгладить микротрещины и небольшие неровности поверхности стен), — говорит Константин. — Наша производственная линия уникальна не только для Нижегородского региона, но и для страны в целом. Высокая производительность и отличное качество получаемой продукции достигается за счет постоянного совершенствования технологий печати, оборудования и сырья. Мы способны полностью удовлетворить потребности обойного рынка России. Пользуется спросом наша продукция на Ближнем Востоке, в Европе и Китае».

…Продуманная политика развития предприятия отражает способность компании всегда быть на шаг впереди конкурентов и предлагать актуальные решения в сфере интерьерного дизайна.

Вот так легко подарить своему дому роскошную обстановку, без излишних слов, подтверждая свой статус и безупречный вкус. Стоимость? Ну, конечно же, за качество и изысканность надо платить. Но поверьте, идеи легкости, гармонии и свободы, нашедшие свое отражение в многочисленных вариациях колоритов и фактур коллекций, того стоят. Цветовая палитра сочетает в себе оттенки топленого молока, пудры, какао, беж, слоновой кости.

Вот такое знаменитое на весь мир производство есть в нашем округе и этим стоит гордиться! А девиз ООО «Лоймина»: «Мы не гонимся за трендами, мы их создаем».

Автор и фото: Светлана Облачкова

Источник: «Сельская Новь»