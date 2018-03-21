Таинство Соборования будет совершено в храме на Самокатной

По четвергам, 22 и 29 марта, в храме Живоначальной Троицы у Салтыкова моста на Самокатной улице будет совершено Таинство Соборования.

Напомним, что Соборование одно из Таинств православной церкви , в котором при помазании тела специально освященным маслом (елеем) призывается на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Прводить соборования в храмах Великим постом — благочестивая традиция.

— В четверг, 22 марта, Таинство будет совершаться в 19.00, 29 марта — в такое же время, — рассказали в храме.

Приходить на Соборование нужно примерно на 15 минут до начала Таинства, чтобы успеть записаться и приобрести свечу.

Храм Живоначальной Троицы у Салтыкова моста находится по адресу: улица Самокатная, д. 3/8. (ск)