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Таинство Соборования будет совершено в храме на Самокатной
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Таинство Соборования будет совершено в храме на Самокатной 

Управа района Лефортово 6 часов назад
Фото: Управа района Лефортово
По четвергам, 22 и 29 марта, в храме Живоначальной Троицы у Салтыкова моста на Самокатной улице будет совершено Таинство Соборования.
Напомним, что Соборование одно из Таинств православной церкви, в котором при помазании тела специально освященным маслом (елеем) призывается на человека благодать Божия, исцеляющая немощи душевные и телесные. Прводить соборования в храмах Великим постом — благочестивая традиция.
— В четверг, 22 марта, Таинство будет совершаться в 19.00, 29 марта — в такое же время, — рассказали в храме.
Приходить на Соборование нужно примерно на 15 минут до начала Таинства, чтобы успеть записаться и приобрести свечу.
Храм Живоначальной Троицы у Салтыкова моста находится по адресу: улица Самокатная, д. 3/8. (ск)
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