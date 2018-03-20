Вокалистка из Тюмени стала участницей болгарского аналога шоу «Голос»

Талантливая тюменка Анна Халембакова, переехавшая несколько лет назад в Москву, попробовала пройти кастинг в болгарский «Голос». И удача ей улыбнулась: сразу три наставника телепроекта сказали ей своё «да», развернув кресла во время исполнения песни.

— Когда я в 2016 году смотрела «Евровидение», меня зацепило выступление болгарской певицы Поли Генова. Эта потрясающая неординарная девушка принесла своей стране четвёртое место. И вдруг я увидела рекламу на Оfficial.btv о кастинге на Glasatnabulgaria (болгарский аналог шоу «Голос» — Прим.ред.), где в жюри — эта исполнительница. У меня появилась мечта познакомиться с Поли. Мечты сбываются!, — поделилась своей историей после успешного выступления на проекте наша землячка.

Теперь Анне предстоит доказать, что она и дальше сможет отлично проявить себя на сцене. Среди главных болельщиков девушки — её муж Валентин. Он тоже попробовал пройти отбор на это телешоу, но жюри, увы, решили не брать его на проект.

Посмотреть ролик с выступлением Анны предлагаем прямо сейчас. А сразу после — поделиться в комментариях своим впечатлениями от увиденного.