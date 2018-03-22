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Дочь Евгения Кафельникова откровенно рассказала о наркотиках, реабилитации и непростых отношениях с отцом
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Дочь Евгения Кафельникова откровенно рассказала о наркотиках, реабилитации и непростых отношениях с отцом 

Letidor.ru 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, 19-летняя модель Алеся Кафельникова появилась в эфире телепрограммы «Пусть говорят» — и раскрыла сразу несколько неприглядных личных секретов.
Девушка откровенно призналась: после развода родителей она уговорила родителей отправить ее учиться за рубеж, однако оказалась не готова к самостоятельной жизни. Проживая в Лондоне, дочь Евгения Кафельникова пристрастилась к наркотикам, алкоголю, неоднократно пыталась покончить с собой — и даже проходила курс реабилитации.
Это было от одиночества, от которого я не знала, как убегать. Я стала убегать с помощью употребления,
поведала юная Алеся.
Рассказала девушка и о том, что причиной подобного поведения стали непростые отношения с отцом, желание привлечь его внимание. «Мне хотелось показать себя настолько противоположной, настолько плохой, чтобы увидеть, что отец любит меня любую и плохую тоже. Когда я старалась быть идеальной, он говорил, что я недостаточно идеальна. Мечтаю, чтобы он сказал, что гордится мной, чтобы это было искренне», — призналась в эфире телешоу юная модель.
Отметим, в данный момент Алеся Кафельникова занялась образованием, посещает курсы «Школы Останкино», а также учится биржевой торговле.
Дочь известного теннисиста сообщила, что хотела бы помогать молодым ребятам, оказавшимся в схожей ситуации: «Не у всех есть возможность побывать на реабилитации. Мне хочется помогать подросткам, которые проходят через внутреннюю боль, пустоту, душевные раны», — призналась девушка.
Напомним, отец Алеси — олимпийский чемпион, самый титулованный теннисист в истории России, заслуженный мастер спорта России Евгений Кафельников. Экс-супруга Мария подарила спортсмену дочь в 1998 году.
Фото: Instagram @kafelnikova_a  Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в  Facebook,
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