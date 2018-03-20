Фитнес для новичков: как укротить энтузиазм и не переусердствовать

Здесь и сейчас

Самая распространенная ошибка всех новичков, которые, наконец, добрались до фитнес-зала, состоит в том, что они бросаются во все тяжкие: ходят клуб каждый день, потеют в зале по несколько часов подряд, посещают все групповые уроки (даже занятия для тех, кому за 60) и так далее. Все, чтобы увидеть результат уже завтра, а лучше — сегодня. Энтузиазма таким хватает как правило на несколько недель. Самым упорным — на месяц. Все. Дальше мы начинаем искать миллион причин, по которым нам некогда, а абонемент лежит и скучает на полке. Знакомо? А причина очень простая –перетренировались. Организм сразу получил огромное количество физической нагрузки, к которой не привык абсолютно.

А если вы настроены совсем серьезно и резко перешли на ПП (до этого поедая каждый день килограммы бургеров), то, поверьте, организм будет не просто в шоке от такого проявления силы воли, он будет яростно сопротивляться этому стрессу. Митинги и забастовки вам точно гарантированы. Поэтому проявлять любовь к ЗОЖ, нужно плавно и планомерно, чтобы организм постепенно свыкся с мыслью, что булочку ему все-таки нельзя.

Выбираем с умом

Итак, для начала выбираем тренировки для новичков с меньшей интенсивностью, которые позволят подготовить тело к интенсивным нагрузкам. Если ваша коммуникабельность не дает вам покоя — смело ищите в расписании групповые программы intro, pump, pilates, mind body. Они позволят почувствовать свое тело и плавно втянуться в физические нагрузки. В тренажерном зале делаем акцент на кардио или тренируемся с персональным тренером, который подберет простые упражнения научит их выполнять правильно и выберет адекватную нагрузку. Гуру фитнеса вы станете позже, наберитесь терпения.

По хардкору

Многие для достижения результатов готовы ночевать в спортзале, лишь бы увидеть осиную талию. Так вот, за-бу-дь-те! Занимаемся не больше 3 раз в неделю. Подбираем дни, которые вам будут удобны, и грамотно вставляем зал в свое расписание так, чтобы не было поводов для прогулов (мы все видим!). Главное — выработать привычку посещать фитнес регулярно. Лучше, если есть возможность, выбирать утренние тренировки, ведь с психологической точки зрения воля сильна именно в это время суток (ха!). К вечеру, как правило, находятся миллион оправданий и других дел. Здесь также поможет договоренность с персональным тренером или прямо вписанные в свой ежедневник групповые уроки по расписанию, которые для вас подберут в клубе.

Голодовка ни к чему

ЗОЖ требует от нас определенного стиля питания, и он в чем-то, да прав, но на первых порах сильно себя не ограничивайте. Просто начните выбирать правильные продукты, а не фаст-фуд, и питаться регулярно (5-6 раз в день) и понемногу. Для вырабатывания правильной привычки этого будет достаточно. Если вы начнете сильно ограничивать себя в калориях и откажитесь сразу от всех удовольствий, наложив сверху спартанскую нагрузку, получите не только срыв в физическом смысле слова, но и парочку неврозов заработаете (а злюк никто не любит!). Результатом всего этого праздника срывов станет заветная фраза всех отговорок: «Здоровый образ жизни — это не про меня!»

Фитнес и ЗОЖ — это не только боль и страдания

Игнорирование любых радостей и привилегий фитнеса — настоящее преступление для истинных ценителей ЗОЖ. Не забывайте восстанавливаться после забега с вашим тренером: СПА, массажи, сауны или просто безмятежное плавание в бассейне будут отличными вишенками на торте (низкокалорийном) к вашим тренировкам 3 раза в неделю. Да, еще это приятный бонус для вашей силы воли.

Одиноко одинокий одиночка

Потерять энтузиазм, если вы занимаетесь один, намного проще. Поэтому соберите фан-клуб фитнеса, организуйте вашу личную секту ЗОЖ и вперед на встречу к инстаграмным фоточкам в зеркале раздевалки (после них надо идти тренироваться, не забудьте). Можете брать с собой друзей или подругу, а если таких спортсменов, как вы, в вашем окружении нет, тогда при выборе клуба обратите внимание на людей, которые там тренируются, и заводите новые знакомства. Очень важно, чтобы посещение клуба было настолько приятным и позитивным, чтобы вам хотелось туда возвращаться каждый раз, а не идти в него, как на каторгу. Если вы уж совсем интроверт, и снова в помощь вам — персональный тренер, он станет вашим проводником и другом по здоровому образу жизни.