Алексей Чадов выбирает блондинок

Эта встреча стала своего рода вечером откровений. Те звезды, которые еще недавно скрывали свои вторые половины, с удовольствием рассказывали о них и даже показывали. Одним из первых на мероприятии появился актер Никита Тарасов , да не один, а с супругой Мариной. Три месяца назад Никита и Марина стали родителями и впервые за последнее время вышли вместе в свет, оставив свою маленькую дочку Таисию на бабушку и дедушку. Кстати, Никита стал отцом не только в жизни, но и в кадре.

«Так получилось, что моя супруга по сценарию, которую играет Яна Крайнова , и моя жена Марина были беременны. И роды произошли практически в один день. Я принял роды в кадре и полетел принимать роды у Марины», — пояснил счастливый отец.

Алексей Чадов и Наталья Бардо были очень рады снова увидеть друг друга, ведь в фильме они провели бок о бок большую часть времени и стали настоящими друзьями. «Почти неделю по двенадцать часов подряд мы с Наташей Бардо снимались в замкнутом пространстве, зажатые со всех сторон. Сложнее в этом смысле у меня были только съемки в танке. Но зато я сам 'посадил» самолет в «Домодедово» , — признался Алексей Чадов.

К звезде сериала «Счастливы вместе» Дарье Сагаловой до сих пор подходят за автографами, несмотря на то, что телепроект закончился несколько лет назад. Сейчас Дарья воспитывает дочерей — Лизу и Стефанию. Старшую, шестилетнюю Елизавету, актриса привела на вечеринку, и девочка просто сразила окружающих своей красотой. Впрочем, эксплуатировать внешность малышки Дарья пока не собирается.

«Я не хочу отдавать ее в рекламный бизнес, мы ведем скорее детский образ жизни, не светский: она занимается танцами, музыкой, играет на скрипке, поет в хоре, рисует, учит английский, немножечко занималась верховой ездой и даже художественной гимнастикой — искала себя. Сейчас определилась и заканчивает первый класс музыкальной школы. Также мы готовимся к школе — вообще скучать некогда! — рассказала актриса. — Сейчас все мое свободное время занимает семья. Я часто отказываюсь от сценариев, хотя предложения поступают регулярно. Но чтобы я сейчас вышла из дома, должно быть какое-то яркое событие».