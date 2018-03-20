Топ-10 самых популярных претензий свекрови к невестке

Если ваша вторая мама — сокровище и лучшая подруга, дальше можно не читать. А вот если нет, имеет смысл сосчитать, сколько пунктов совпадет у вас.

Невестка не пара сыну

«Не пара» может быть в любом смысле: некрасивая, недостаточно образованная, не слишком много зарабатывает, занимает невысокую должность, интересуется совершенно другими материями и пр. Свекровь уверена: не для того она сына растила и пестовала, чтобы он связывался непонятно с кем. Бороться с этим невозможно: можно только принять и простить.

Она не ценит любимого

Такой вывод свекровь может сделать, только если невестка излишне откровенна с ней. Как бы она ни просила возлюбленную сына называть её мамой и быть любимой дочерью, с этим лучше не заигрываться. Свекровь считает, что её мальчик — самый лучший, что бы он ни вытворял, и не должна услышать ни одного плохого слова о своём сыне. Даже в сложных ситуациях невестке лучше отзываться о муже нейтрально, а все подробности обсуждать с подругами и своей мамой.

Она всё делает не так Не так готовит, стирает, делает уборку, воспитывает детей. «Не так» — значит, «не так, как я». Чтобы подобных мыслей у свекрови не возникало, не стоит лезть в чужой монастырь со своим уставом. Если жена приходит жить в дом к мужу и его родителям, важно помнить, что хозяйка там — именно свекровь. Хотите прибраться, приготовить, постирать? Отлично! Главное — поинтересоваться у свекрови, как именно это принято делать в её доме.

Невестка неблагодарна и не любит свекровь

Чаще всего свекровь старается максимально участвовать в жизни молодой пары: даёт советы, подсказывает, пытается помочь, даже если её об этом не просили. И, что неудивительно, хочет услышать в ответ слова благодарности. Да и просто несколько тёплых слов о том, как она дорога невестке, были бы ей крайне приятны и помогли бы избежать дальнейших обид и конфликтов.

Она не знает о том, что лучше для мужа

Разумеется, только мама, которая родила и вырастила сына, знает, что ему нужно. Какой суп он предпочитает, как сильно надо зажаривать котлеты, сколько кусочков сахара класть в чай, с какой стороны гладить брюки и в каком порядке развешивать носки. А невестка, только недавно появившаяся в жизни сына, об этом даже не догадывается. Как итог — делает всё не так (см. пункт 3). Чтобы лишний раз не злить свекровь, достаточно поинтересоваться у неё, как будет лучше для её мальчика, — только и всего.

Она слушает только своих родителей

Если невестка в спорах, помимо собственного мнения, начинает высказывать мнение своих родителей и давить на их авторитет, тут уже недалеко до вражды кланов наподобие Монтекки и Капулетти. Переносить конфликты в это измерение крайне опасно — из такой трясины сложно выбраться.

Из-за неё сын совершенно изменился

Читай «не прислушивается ко мнению матери». Как бы это ни было смешно и одновременно грустно, свекрови способны переживать даже из-за самых невинных мелочей. Вот любимый сынок начал стричься по-другому (так, как жене нравится), одевается иначе, котлетки требует не такие прожаренные, как прежде. Ну а если он вдруг решает, что отныне будет проводить отпуск не на даче, а на морях, — всё, пропал парень.

Невестка транжирит деньги мужа

Маме всегда кажется, что её сын трудится больше других, не покладая рук, убивается на работе. Если его жена не столь трудолюбива и позволяет себе работать из дома или не на полную ставку — это уже повод усомниться в её порядочности. Ну а если при этом она ещё существует на деньги мужа (то есть он её кормит, одевает и косметику дарит), дело приобретает нешуточный оборот. Скорее всего, свекровь придёт к выводу, что невестка злоупотребляет щедростью мужа и просит то, без чего могла бы и обойтись. Чтобы избежать подобных претензий, лучше вообще не посвящать родителей в финансовую ситуацию молодой семьи. Кто сколько зарабатывает, где обедает и что покупает — пусть это будет вашим личным делом.

У нее отвратительный вкус

«Одевается, как цыганка, красится, как индеец, слушает ужасную музыку…» Причина такого недовольства свекрови — элементарная ревность сына к его любимой. Конечно, невестка моложе, привлекательнее и современнее родительницы — кому это понравится?

Сын любит её больше, чем меня

В такой фразе слышится обида брошенной матери. Если сын слишком мало времени уделяет своим родителям, предпочитая проводить всё свободное время в компании жены, таких претензий не избежать. Разумеется, каждый вечер навещать маму, пока любимая скучает дома в одиночестве, — тоже не выход. А вот почаще звонить, забегать на чай в выходные и отмечаться на даче летом не слишком сложно и крайне полезно для семейных отношений.