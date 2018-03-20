Екатерина Стриженова в 50 лет выглядит на 30: пластика или отличные гены?

Ведущая ежедневной общественно-политической программы «Время покажет» Екатерина Стриженова — настоящая красавица. 20 марта Стриженовой исполнилось 50 лет, но выглядит она лет на 20 моложе. Учитывая, что у Екатерины плотный рабочий график — она рано встает, поздно ложится и мало спит, отличная форма звезды вызывает восхищение. Мы изучили секреты красоты, которыми делилась известная телеведущая.

Сон Телеведущая из-за ежедневной работы в прямом эфире мало спит. В интервью журналу «Телепрограмма» Стриженова рассказала, как супруг смирился с ее вечной занятостью: «И вот представьте, что этот талантливый человек, потомственный артист, суперрежиссер, мужчина мечты возвращается домой, а жена либо еще работает, либо уже спит без задних ног, ведь ей вставать в 3 ночи, так как с 5 утра эфир „Доброго утра“. Либо, все-таки приготовив ужин, просит мужа приглушить свет и выключить телевизор…»

Муж Екатерины Александр Стриженов выбрал в супружескую спальню очень темные бархатные шторы — зашторил и ночь в любое время суток. Так можно добирать недостающие часы сна.

Екатерина Стриженова 20 марта принимает поздравления с днем рождения. Фото: социальные сети

Спорт

На спортивные клубы времени нет, поэтому тренажеры у звезды стоят дома. С утра она успевает воспользоваться обручем с утежелителями и беговой дорожкой. С собой на гастроли берет скакалку — прыжки помогают поддерживать физическую форму.

Питание

Стриженова пьет много воды без газа в первой половине дня. Ест исключительно правильную пищу — с собой на работу берет контейнеры с готовой едой. Стандартный прием пищи в рабочее время — курица или рыба с салатом. После 18 часов не ест. С утра выпивает стакан кефира или ряженки с ложкой отрубей.

Сладости и прочую «калорийную запрещенку» позволяет только на праздники и в отпуске. Сложнее всего было отказаться от сыра и бананов — очень любит их. Всю жизнь Стриженова на диете, так как склонна к лишнему весу: сидела на белковой диете, пользовалась услугами звездного диетолога Маргариты Королевой. Екатерина за два месяца может сбросить 10 кг! Самая эффективная диета — безуглеводная.

Тайная клиника

Современный ритм жизни и нагрузки не проходят бесследно. Звезда нашла докторов, которые помогают ее организму справляться с нагрузками. Стриженова посещает клинику тибетской медицины.

«Похоже, здесь знают, как бороться с синдромом хронической усталости и не только! Например, шея заболела — еду в «Наран», где мне иголочки поставили, массаж сделали и все снова в порядке, — рассказала Стриженова в интервью на сайте клиники тибетской медицины, которую посещает. — Чуть простыла: баночки поставили, дали таблеточки на травах и … кашель прошел. У меня получается, где-то раз в 10 дней заскочить к вам и буквально реанимироваться. Потому что вы — клиника и это решающее слово, не просто салон красоты…»

https://www.instagram.com/p/BgidF2-BNXH/?taken-by=malakhov007

Косметология

Гены решают все. Никаких пластических операций Екатерина не делала, она просто ухаживает за собой. Стриженова делает модные процедуры для разглаживания морщинок, сохранения красоты и упругости кожи: биоревитализацию, «уколы красоты» (витаминные) и другие современные процедуры. Любит пользоваться патчами для глаз, тканевыми масками, пропитанными питательными веществами. Никакой пластики! Ежедневный домашний и регулярный салонный уход.

Тело

Стриженова любит массажи. В отпуске посещает СПА. Может полежать на иглоаппликаторе — коврике с тупыми шипами. «Эти „колючки“ действительно снимают напряжение с поясницы и спины».

Баня и солнце

Телеведущая любит посещать баню — хорошо снимает стресс. Ну а в отпуск улетает в теплые края, потому что обожает солнце. При любой возможности уезжает с мужем отдыхать. Стриженова считает, что нужно дарить друг другу впечталения. На юбилей «заказала» мужу поездку в Японию. Как только появится возможность взять отпуск — Стриженовы полетят за новыми эмоциями.

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https://www.instagram.com/p/BdciB8cFekN/?taken-by=strizhenovae

https://www.instagram.com/p/BdNV-OGFNRv/?taken-by=strizhenovae