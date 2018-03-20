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На картах «Google» нашли странные шары в небе
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На картах «Google» нашли странные шары в небе 

13 Новостей.ru 4 часа назад
Фото: 13 Новостей.ru
Женщина, рассматривающая карты от Гугл внезапно обнаружила странную аномалию в небе, которая находилась в небе Шотландии, в городе Бен-Невис. Шары в небе были разного размера и находились рядом с горой. Женщина была настолько удивлена находкой, что не стала никому рассказывать об увиденном, посчитав это инопланетными кораблями и ей не хотелось, чтобы её приняли за слетевшую с «катушек». Однако, фото со странными шарами всё-таки попало в Сеть, но многие считают, что это просто эффект наложения снимков друг на друга. Другие теории о возникновении шаров как-обычно мистические. Кто-то согласился с предположением женщины о кораблях НЛО, другие посчитали шары доисторическими монстрами, которые живы до сих пор, а некоторые думают, что это природная аномалия. Официальная наука отказалась комментировать данное событие, поэтому людям, увидевшим снимки, остаётся строить только собственные предположения.
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