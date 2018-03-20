Как менялись мобильные телефоны

Самый первый мобильный телефон изобрел и продемонстрировал публике 20 марта 1902 года многодетный отец Натан Стаблфилд.

Он был одержим идеей создать надежную телефонную сеть в родном городе Мюррей, штат Кентукки. Натан со своей семьей — женой и шестью детьми — жил в нищете, все свои деньги вкладывал в исследования. И вот однажды труд увенчался успехом. Он установил в саду 35-метровую мачту, которая передавала речь с одного телефона на другой.

— Первый мобильный телефон представлял собой объемную, размером с канализационный люк, коробку с антенной. Она позволяла вести разговор более чем с пятью сотовыми телефонами на расстоянии около 700 метров, — рассказывает кандидат технических наук Антон Вербицкий.

Натан Стаблфилд продемонстрировал это устройство на центральной площади города. Но к сожалению, его мечте было не суждено воплотиться в жизнь. Изобретение не получило одобрения у бизнеса и не стало коммерчески успешным. Жена его бросила, и Стаблфилд последние годы своей жизни прожил как бездомный.

Умер он нищим в 1928 году и был похоронен в безымянной могиле как бродяга.

Между тем сегодня в мире больше четырех миллиардов «мобильников», и каждый год их число растет в среднем на 20 процентов.

НАДО ЖЕ!

Первым в мире серийным мобильным телефоном стал Motorola DynaTAC 8000X, выпущенный в 1983 году. Телефон стоил четыре тысячи долларов и весил около килограмма. Зарядки хватало менее чем на час.