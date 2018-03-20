Ещё
Пациенты обнаружили еду в дырявых стенах детской больничной палаты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пациенты обнаружили еду в дырявых стенах детской больничной палаты 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
После жалоб пациентов на дыры в стенах суд закрыл на два месяца палату детского отделения больницы под Воронежем, сообщила пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).
Ранее управление Роспотребнадзора по Воронежской области проверило медучреждение и выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм. «Поверхность стен (пластиковые панели) имеет по всему периметру многочисленные дыры и щели диаметром от 2 до 13 сантиметров, что затрудняет проведение влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами», — отметили в УФССП.
Больница привлекла к себе внимание после того, как 12 февраля один из пациентов опубликовал на YouTube видео из детской палаты. На записи был показан интерьер помещения, выщербленные стены туалетной бумагой и с остатками еды в дырах, торчащие провода и шатающаяся кровать. Вскоре ролик был удален с видеохостинга.
В пресс-службе облздрава утверждали, что последний раз ремонт в педиатрическом отделении клиники делали в 2008 году. Тогда меняли окна и двери, поменяли линолеум, элекропроводку и сантехнику, установили новые потолочные и стеновые панели. Главврач Аннинской районной больницы Владимир Пегарьков обвинил авторов видеозаписи в порче стен, сообщало РИА «Воронеж». По словам Пегарькова, подростки «признались, что выложили мусор специально для съемки». Он также сообщил, что палата была в таком ужасном состоянии, потому что «активно эксплуатировалась на протяжении 10 лет».
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье1
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение