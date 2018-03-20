Пациенты обнаружили еду в дырявых стенах детской больничной палаты

После жалоб пациентов на дыры в стенах суд закрыл на два месяца палату детского отделения больницы под Воронежем, сообщила пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Ранее управление Роспотребнадзора по Воронежской области проверило медучреждение и выявило нарушения санитарно-эпидемиологических норм. «Поверхность стен (пластиковые панели) имеет по всему периметру многочисленные дыры и щели диаметром от 2 до 13 сантиметров, что затрудняет проведение влажной уборки и обработки моющими и дезинфицирующими средствами», — отметили в УФССП.

Больница привлекла к себе внимание после того, как 12 февраля один из пациентов опубликовал на YouTube видео из детской палаты. На записи был показан интерьер помещения, выщербленные стены туалетной бумагой и с остатками еды в дырах, торчащие провода и шатающаяся кровать. Вскоре ролик был удален с видеохостинга.