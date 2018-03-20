Звездные мамы, которые выглядят едва ли не ровесницами дочерей

Поклонники Наоми Кэмпбелл давно знают, как выглядит ее мама Валерии Морис. Но несмотря на это, каждое появление женщины на красной дорожке вызывает шок у тех, кто ее видит впервые. Многие переспрашивают, что за эффектную подругу «черная пантера» взяла с собой на очередное важное мероприятие. А когда выясняется правда, так и остаются стоять с приоткрытым от удивления ртом.

52-летняя Синди Кроуфорд выглядит не просто как старшая сестра своей 16-летней дочки Кайи, но и как ее двойник. О сходстве мамы и дочери при любом удобном случае не упоминает только ленивый. Помогать оставаться вечно молодой и привлекательной Синди помогает правильный уход за собой и регулярные занятия спортом. Записывайте:

«Мой ворк-аут состоит из 20 минут кардио и 30 минут силовой тренировки. Причем кардио может проходить на трамплине, беговой дорожке или лестнице, которая ведет от нашего дома к пляжу. Я вставляю наушники, включаю музыку (или аудиокнигу) и занимаюсь, — говорит модель. — После кардио я делаю выпады, приседания, качаю пресс и бицепсы. Стараюсь придерживаться своей же фитнес-программы, составленной 30 лет назад, и обходиться без современной техники».

Со своей дочерью Авой Филипп Риз Уизерспун общается как с подружкой. Они доверяют друг другу все секреты и вместе ходят на вечеринки. Со спины (и, полагаем, что после пары бокалов игристого) Аву часто принимают за Риз, а Риз за Аву. Но похоже, что им это даже нравится.

Не знаем, как Кейт Бекинсейл удается обманывать природу, но хотим так же. Только посмотрите, как актриса выглядит в свои 44. А вот ее дочери Лили Мо сейчас 19 лет, и мы бы не хотели оказаться на ее месте. Как-то немножко обидно слышать, что фигура твоей мамы в разы лучше.

Чаще всего 55-летнюю Деми Мур сравнивают с ее старшей дочерью Румер Уиллис . Но, честно говоря, актриса выглядит ровесницей всех троих своих дочек. И они не имеют ничего против.

«Меня всегда сравнивали с мамой, одной из самых потрясающих женщин, которых я когда-либо встречала», — рассказывала Румер в одном из интервью. Судя по фотографиям актрисы и ее дочерей, у них даже гардероб общий, поэтому неудивительно, что окружающие воспринимают их как одно целое.