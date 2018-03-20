Комитет Госдумы не поддержал законопроект о приравнивании сожительства к браку

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, являющийся комитетом-соисполнителем, не поддержал законопроект, которым предлагается приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку. Решение было принято на заседании комитета.

«Предложенные признаки фактических брачных отношений размыты, неясно из текста проекта: кто и с какого именно момента установит факт наличия фактически брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы и лица). Момент возникновения фактически брачных отношений очень важен, поскольку именно с ним будет связан момент возникновения совместного режима в отношении имущества «сожителей». Режим совместной собственности «сожителей» также может быть изменен договором, но проект не содержит требований ни к форме, ни к содержанию этого договора, ни к порядку его заключения. Что может повлечь массу вопросов на практике», — говорится в заключении комитета на законопроект.

Из заключения также следует, что комитет не поддерживает концепцию данного проекта закона.

Законодательной инициативой предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ, определяющие правовой статус фактических брачных отношений.

«Под фактическими брачными отношениями в законопроекте понимается не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет; ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей). При наличии одного из указанных обстоятельств, союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документом также предусматривается, что, если договором не установлено иное, то имущество, которое нажито состоящими в фактических брачных отношениях лицами в период их совместного проживания, является их совместной собственностью.