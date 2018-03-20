Ещё
Комитет Госдумы не поддержал законопроект о приравнивании сожительства к браку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Комитет Госдумы не поддержал законопроект о приравнивании сожительства к браку 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству, являющийся комитетом-соисполнителем, не поддержал законопроект, которым предлагается приравнять пятилетнее сожительство к официальному браку. Решение было принято на заседании комитета.
«Предложенные признаки фактических брачных отношений размыты, неясно из текста проекта: кто и с какого именно момента установит факт наличия фактически брачных отношений (суд, нотариус, другие государственные органы и лица). Момент возникновения фактически брачных отношений очень важен, поскольку именно с ним будет связан момент возникновения совместного режима в отношении имущества «сожителей». Режим совместной собственности «сожителей» также может быть изменен договором, но проект не содержит требований ни к форме, ни к содержанию этого договора, ни к порядку его заключения. Что может повлечь массу вопросов на практике», — говорится в заключении комитета на законопроект.
Из заключения также следует, что комитет не поддерживает концепцию данного проекта закона.
Законодательной инициативой предлагается внести изменения в Семейный кодекс РФ, определяющие правовой статус фактических брачных отношений.
«Под фактическими брачными отношениями в законопроекте понимается не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет; ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей). При наличии одного из указанных обстоятельств, союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Документом также предусматривается, что, если договором не установлено иное, то имущество, которое нажито состоящими в фактических брачных отношениях лицами в период их совместного проживания, является их совместной собственностью.
Агентство «Москва»: последние новости
Более 62 млн руб. штрафов выписал Роспотребнадзор по результатам проверок продукции легкой промышленности Московский зоопарк приостановил работу круга катания на лошадях из-за наледи В Совете Федерации считают важным формирование культа многодетной семьи в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье1
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение