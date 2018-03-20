Ещё
Пушистая белка орешки уважает
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пушистая белка орешки уважает 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Весной запасы белок начинают прорастать и портиться, так что это время считается для них самым тяжелым. Но обитательницам Парка Горького голод не грозит: сотрудники и гости ежедневно приносят им угощения. 19 марта к ним присоединился корреспондент «Вечерки».
Летний домик графа Орлова в Нескучном саду в Парке Горького — место, где белки есть всегда. Так же много их и у ротонды в честь 800-летия Москвы. Тихий уголок, в котором никогда не бывает скучно. Особенно рядом со сросшимися липами, на которых развешаны кормушки. На одном из стволов прикреплена табличка, где подробно описано, чем можно и нельзя кормить белок.
— Самое опасное для них — это миндаль, — рассказывает зоолог Мария Казанкина. Мы подходим к кормушке с большим пакетом грецких орехов. — В нем содержится синильная кислота, которая может погубить животное.
Мария насыпает угощение в кормушку. Добраться до еды можно с земли, верхняя часть закрыта крышкой.
— Это чтобы к корму не добрались птицы, — объясняет зоолог. — Они иногда воруют пищу у белок.
Особая забота сотрудников парка также обусловлена тем, что ближе к апрельской оттепели у белок начинают рождаться детеныши.
— Сейчас им нужно лучше питаться, — говорит Казанкина. — Поэтому мы кормим их чаще. И сытнее.
Вечерняя Москва: последние новости
Егор Крид конфликтует с мужем Нюши Тайна преподобного Иоанна Лествичника Писателю Сергею Михалкову исполнилось бы 105 лет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье1
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение