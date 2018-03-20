Пушистая белка орешки уважает

Весной запасы белок начинают прорастать и портиться, так что это время считается для них самым тяжелым. Но обитательницам Парка Горького голод не грозит: сотрудники и гости ежедневно приносят им угощения. 19 марта к ним присоединился корреспондент «Вечерки».

Летний домик графа Орлова в Нескучном саду в Парке Горького — место, где белки есть всегда. Так же много их и у ротонды в честь 800-летия Москвы. Тихий уголок, в котором никогда не бывает скучно. Особенно рядом со сросшимися липами, на которых развешаны кормушки. На одном из стволов прикреплена табличка, где подробно описано, чем можно и нельзя кормить белок.

— Самое опасное для них — это миндаль, — рассказывает зоолог Мария Казанкина. Мы подходим к кормушке с большим пакетом грецких орехов. — В нем содержится синильная кислота, которая может погубить животное.

Мария насыпает угощение в кормушку. Добраться до еды можно с земли, верхняя часть закрыта крышкой.

— Это чтобы к корму не добрались птицы, — объясняет зоолог. — Они иногда воруют пищу у белок.

Особая забота сотрудников парка также обусловлена тем, что ближе к апрельской оттепели у белок начинают рождаться детеныши.

— Сейчас им нужно лучше питаться, — говорит Казанкина. — Поэтому мы кормим их чаще. И сытнее.