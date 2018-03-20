Сожительство не приравняют к браку

Сожительство или фактические брачные отношения не приравняют к официальному браку. Соответствующий законопроект не поддержал Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Предлагалось дополнить Семейный кодекс термином «фактические брачные отношения», которыми являются не зарегистрированные в установленном порядке союзы мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство.

Среди признаков фактических брачных отношений перечислены ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет или ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общих детей.

«Все эти признаки не всегда присутствуют даже в зарегистрированном браке. Супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах долгое время и не вести общее хозяйство, — отметил глава комитета Павел Крашенинников

Он напомнил, что с точки зрения положений Семейного кодекса брак — это добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный при соблюдении определённых условий в органах ЗАГС и порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные права и обязанности.

«А потому приравнивание фактически брачных отношений к зарегистрированному браку повлечёт существенное ограничение прав граждан», — добавил депутат.

Кроме того, признаки фактических брачных отношений размыты — неясно, суд, нотариус или кто-то ещё и с какого момента установит факт наличия этих отношений.

Между тем напомнил Крашенинников, этот момент очень важен, поскольку именно с него, в соответствии с законопроектом, имущество сожителей будет являться совместной собственностью.

Парламентарий уверен, что в современных условиях важнее повышать ценность брака и традиционных семейных отношений, а не создавать лазейки для узаконивания «сожительства».