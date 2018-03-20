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Сожительство не приравняют к браку
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Сожительство не приравняют к браку 

Парламентская газета 4 часа назад
Фото: Парламентская газета
Сожительство или фактические брачные отношения не приравняют к официальному браку. Соответствующий законопроект не поддержал Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.
Предлагалось дополнить Семейный кодекс термином «фактические брачные отношения», которыми являются не зарегистрированные в установленном порядке союзы мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство.
Среди признаков фактических брачных отношений перечислены ведение общего хозяйства и совместное проживание в течение пяти лет или ведение общего хозяйства, совместное проживание в течение двух лет и наличие общих детей.
«Все эти признаки не всегда присутствуют даже в зарегистрированном браке. Супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах долгое время и не вести общее хозяйство, — отметил глава комитета Павел Крашенинников.
Он напомнил, что с точки зрения положений Семейного кодекса брак — это добровольный союз мужчины и женщины, зарегистрированный при соблюдении определённых условий в органах ЗАГС и порождающий взаимные личные неимущественные и имущественные права и обязанности.
«А потому приравнивание фактически брачных отношений к зарегистрированному браку повлечёт существенное ограничение прав граждан», — добавил депутат.
Кроме того, признаки фактических брачных отношений размыты — неясно, суд, нотариус или кто-то ещё и с какого момента установит факт наличия этих отношений.
Между тем напомнил Крашенинников, этот момент очень важен, поскольку именно с него, в соответствии с законопроектом, имущество сожителей будет являться совместной собственностью.
Парламентарий уверен, что в современных условиях важнее повышать ценность брака и традиционных семейных отношений, а не создавать лазейки для узаконивания «сожительства».
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