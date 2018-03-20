Ещё
Принц Гарри и Меган Маркл заказали себе на свадьбу торт «с ароматом весны»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Принц Гарри и Меган Маркл заказали себе на свадьбу торт «с ароматом весны» 

Журнал ОК! 11 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже совсем скоро — пришла пора уточнять детали. Будущие супруги активно разрабатывают меню, наряды и прочие свадебные вещи, и теперь стало известно, какой они выбрали торт. В частности, Гарри и Меган остановили свой выбор на шефе-кондитере Клэр Птак из лондонской кондитерской Violet Bakery.
Принц Гарри и мисс Маркл попросили Клэр сделать лимонный торт с бузиной, который включал бы яркие ароматы весны. Он будет покрыт кремом и украшен свежими цветами, — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца
Принц Гарри и Меган Маркл
Клэр Птак, которая выросла в Калифорнии, в основном работает с сезонными и органическими ингредиентами, подчеркнули в пресс-релизе и добавили, что мисс Маркл уже общалась с кондитером ранее, когда брала у нее интервью для своего лайфстайл-проекта The Tig.
Напомним, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Они обручатся в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, а затем разделят свой торт и другие яства с гостями там же. Ранее мы рассказывали, что у простых смертных есть несколько способов увидеть свадьбу младшего принца своими глазами.
Журнал ОК!: последние новости
Актриса Эмбер Роуз рассталась с рэпером 21 Savage Романтическая прогулка и шопинг: как проходят будни Леди Гаги и ее жениха Подруга Селены Гомес впала в депрессию после того, как пожертвовала ей почку
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бейонсе поразила пышными формами в «голом» платье5
Как на самом деле выглядят модели plus-size42
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение51
Девушка делает интимные фото с незнакомцами36
Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение