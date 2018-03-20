Принц Гарри и Меган Маркл заказали себе на свадьбу торт «с ароматом весны»

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится уже совсем скоро — пришла пора уточнять детали. Будущие супруги активно разрабатывают меню, наряды и прочие свадебные вещи, и теперь стало известно, какой они выбрали торт. В частности, Гарри и Меган остановили свой выбор на шефе-кондитере Клэр Птак из лондонской кондитерской Violet Bakery.

Принц Гарри и мисс Маркл попросили Клэр сделать лимонный торт с бузиной, который включал бы яркие ароматы весны. Он будет покрыт кремом и украшен свежими цветами, — говорится в заявлении Кенсингтонского дворца

Принц Гарри и Меган Маркл

Клэр Птак, которая выросла в Калифорнии, в основном работает с сезонными и органическими ингредиентами, подчеркнули в пресс-релизе и добавили, что мисс Маркл уже общалась с кондитером ранее, когда брала у нее интервью для своего лайфстайл-проекта The Tig.

Напомним, что свадьба принца Гарри и Меган Маркл состоится 19 мая. Они обручатся в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке, а затем разделят свой торт и другие яства с гостями там же. Ранее мы рассказывали, что у простых смертных есть несколько способов увидеть свадьбу младшего принца своими глазами.