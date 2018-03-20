Горько: женихи и невесты ночуют на улице ради «красивой» даты свадьбы

Влюбленные Санкт-Петербурга выстроились в очередь перед ЗАГСами города. Многие пары хотят сыграть свадьбу 18 числа восьмого месяца 2018 года. На какие испытания они готовы пойти ради красивых цифр в паспорте — в репортаже корреспондента телеканала «МИР 24» Родиона Ковалева.

Очередь за красивой датой растянулась на несколько сотен метров. Для многих томительное ожидание началось еще ночью.

«Еще не было 23:00, когда мы приехали. Состояние коматозное. Ноль минут сна, холодно и очень хочется кушать», — говорят жених и невеста Дмитрий и Анастасия.

Длинная очередь объясняется тем, что Дворец бракосочетаний №2 на Фурштатской улице в Петербурге второй по популярности в городе.

«Он находится рядом с нашим домом, здесь очень красивый интерьер голубого цвета — это наш любимый цвет», — делятся Александр и Екатерина.

«Самые популярные даты — это 8 и 18 августа. Мы хотим 5 августа, потому что это воскресенье, мы уже забронировали ресторан и договорились в церкви», — говорит невеста Юлия Гусева.

Старость — не радость

А время для свадьбы

С сегодняшнего дня выбрать дату, время и место бракосочетания можно и во многофункциональных центрах Санкт-Петербурга.

«Я подался в электронную очередь, но не успел. Теперь стою здесь, чтобы подать на то время, на которое хочу», — рассказал жених Дмитрий.

Для подачи заявления в многофункциональный центр необходимо присутствие обоих будущих молодоженов с паспортами и оплаченной квитанции государственной пошлины. Дистанционная процедура удобней, но большинство пар все-таки по старинке идут в ЗАГС.

Женихи и невесты в унисон признаются — долгие часы ожидания, усталость и голод вмиг забываются, когда на руках оказывается приглашение с желанной датой регистрации.

Добавим, что, кроме МФЦ, заявление в электронном виде можно подать через портал госуслуг Санкт-Петербурга.

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