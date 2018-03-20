Зарядка для мозга: самые увлекательные головоломки

Головоломки — это модное и интересное развлечение и отличный способ повысить свой IQ, а также развить сообразительность, логику и память. Некоторые головоломки настолько популярны, что проводятся соревнования на скорость их решения; создаются роботы, которые быстрее человека собирают пазлы. В общем, очень крутые штуки. Сейчас можно найти как самые простейшие головоломки для расслабления, так и очень сложные, от которых пойдёт дым из ушей. Мы расскажем о нескольких интересных головоломках.

Одними из самых известных головоломок являются японские Cast Puzzle Hanayama, выпускаемые более 80 лет. Среди них есть не только новинки, но и раритетные модели, которые заинтересуют коллекционеров. Каждый год компания выпускает несколько абсолютно новых головоломок. Лучшие мировые дизайнеры предлагают свои проекты, и компания Hanayama выбирает только самые интересные из них. Именно поэтому Cast Puzzle Hanayama — это сочетание инженерных наработок и стильного дизайна, ценящееся во всём мире. Головоломки от Cast Puzzle Hanayama разделены на 6 уровней сложности, начиная с первого, самого простого для детей, и заканчивая такими, от которых сам Леонардо Да Винчи скрипел бы зубами. Чем проще уровень головоломки, тем она будет дешевле. Такое разделение по уровню сложности и цене позволяет выбрать интересный подарок на любой кошелёк. Самыми популярными являются головоломки 4,5 и 6 уровней. Решать головоломки 6 уровня настолько сложно, что нужно быть либо вундеркиндом, либо читерить и читать мануалы по сборке. Но лучше всего собирать их самостоятельно: так ты получишь больше удовольствия.

Головоломки Cast Puzzle Hanayama гениально сконструированы и идеально выполнены, так что это не только разминка для мозгов, но и стильное украшение рабочего стола. Это тебе не спиннеры, мода на которые резко возникла и так же резко прошла. На интересных и красивых головоломках Cast Puzzle Hanayama выросло уже не одно поколение гениев. Из-за того, что головоломки сделаны из металла и имеют достаточно большой размер (особенно головоломки 1,2 и 3 уровня), они безопасны для детей. Конечно, если у тебя уникальный ребёнок, который проглатывает любые предметы меньше ананаса, то стоит давать ему в руки эту головоломку только под присмотром. В остальных случаях — это безопасная развивающая игра. Cast Puzzle Hanayama — это один из самых лучших и необычных подарков на Новый Год, 23 февраля, 8 марта, день рождения и любой корпоративный праздник.

В 2017 году Hanayama выпустила элегантную серию бизнес сувениров Cast Chess. Эти сувениры в виде шахмат являются не только стильным украшением для стола бизнесмена, но и головоломкой, которая поможет отвлечься от будничной суеты. В каждой фигуре спрятана монета, которую будет сложно достать даже имевшему дело с пазлами человеку.

С начала этого года компания Hanayama сделала ребрендинг, и теперь головоломки называются Huzzle Cast. Они выпускаются в новой подарочной упаковке, цвет которой зависит от уровня сложности. Посмотреть головоломки Huzzle Cast →

Ещё одни интересные головоломки — Eureka из Бельгии. Eureka производит 27 видов головоломок с тремя уровнями сложности. Так же Eureka выпускает 4 набора по 10 головоломок, которые станут отличным подарком для любителя решать непростые задачи. Пазлы Eureka изготавливаются из металла и являются не только интересными головоломками, но и стильными аксессуарами. Кроме того, есть головоломки Eureka из дерева. Посмотреть головоломки Eureka →

А если ты любишь автомобили или хочешь сделать крутой сюрприз своему сыну, то пазлы-автомобили — это лучший подарок (не считая настоящего автомобиля, конечно же). Также этот пазл подойдёт в подарок коллекционеру. Пазлы-автомобили — это точные копии реальных машин в масштабе 1:32 и 1:48. Модели состоят из пластиковых деталей, которые собираются по принципу пазла без использования клея и инструментов. Помимо того, что сборка развивает мелкую моторику и мышление, готовая машинка также служит хорошей игрушкой или украшением рабочего стола. Посмотреть пазлы-автомобили →

Все перечисленные головоломки ты можешь купить в интернет-магазине InterPuzzles, который является эксклюзивным дистрибьютером Huzzle Cast и Eureka. Посмотреть головоломки в интернет-магазине InterPuzzles →