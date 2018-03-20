В Центральном рынке открыта государственная лаборатория ветеринарно-санитарной экспертизы

В официальном открытии Государственной лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы на Центральном рынке приняли участие заместитель префекта Центрального административного округа Артур Никитюк, первый заместитель председателя Комитета ветеринарии города Москвы Петр Кукла и начальник ГБУ «Мосветобъединение» Елена Махновецкая.

Начальник станции по борьбе с болезнями животных Центрального административного округа Елена Юхина провела экскурс и ознакомила с работой лаборатории.

На Центральном рынке представлен весь спектр сельскохозяйственных товаров, в том числе фермерских (мясо, молоко и молочные продукты, мед, колбасы и мясные деликатесы, рыба и рыбопродукты, овощи и фрукты и другие).

Лаборатория в полном объеме оснащена всем необходимым оборудованием, приборами и инструментами для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы продукции животного и растительного происхождения в целях определения их пригодности к использованию для пищевых целей.

В ходе знакомства с лабораторией, первый заместитель председателя Комитета ветеринарии города Москвы Петр Кукла отметил, что для обеспечения выпуска безопасных в ветеринарном отношении продуктов растительного и животного происхождения на рынках столицы организована работа по проведению ветеринарно-санитарной экспертизы реализуемой продукции.

За последние пять лет значительно модернизирована и улучшена материально-техническая база и оснащение государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы (ГЛВСЭ), подготовлен квалифицированный персонал. В настоящий момент на торговых объектах, в том числе рынках города Москвы функционирует 62 ГЛВСЭ.

Специалистами ГЛВСЭ в 2017 году проведено более 230 тысяч экспертиз и 130 тысяч лабораторных исследований мясосырья непромышленной выработки, а также более 2 млн экспертиз (более 2,8 млн лабораторных исследований) молока, молочных продуктов, меда, растительного масла, яиц и продукции растительного происхождения непромышленной выработки, осмотрено около 50 тысяч тонн продукции животного происхождения промышленного производства. Данный комплекс мер позволяет не допускать попадание на стол москвичей продукции опасной в ветеринарном отношении.

Комитет ветеринарии города Москвы рекомендует покупателям требовать от продавца заключение о реализации продукции установленного образца, выданное государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы, и тем самым удостовериться, что данная продукция прошла ветеринарную экспертизу и пригодна для пищевых целей.