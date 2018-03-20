Всем бы так выглядеть в 44! Хайди Клум показала обнаженное тело

Супермодели, которые были популярны еще 20 лет назад, и сейчас могут составить конкуренцию молодым девушкам, которые дефилируют по подиуму. Наоми Кэмпбелл Кейт Мосс , Эль Макферсон — все они выглядят очень круто, а их тела все так же идеальны и упруги. Все так же прекрасна и 44-летняя Хайди Клум, от фигуры которой просто невозможно оторвать взгляд.

На днях модель и телеведущая опубликовала бумеранг в Instagram, на котором она была запечатлена в черном нижнем белье и ботфортах на шпильке.

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

19 Мар 2018 в 8:45 PDT Выглядит модель потрясающе, а ее стройному телу можно только позавидовать. Чтобы выглядеть так круто в свои годы, Хайди не сидит на диетах, так как считает, что они бесполезны, лучше всего есть здоровую пищу — овощи, фрукты, курицу, рыбу — и навсегда отказаться от бургеров.

Но этим все не ограничивается. Во многих интервью Клум рассказывала, что постоянно занимается спортом (примерно 2 раза в неделю) и ее любимый тренажер — это беговая дорожка. К тому же, как матери четверых детей, ей приходиться всегда быть в движении — гулять, прыгать на батуте и кататься на велосипеде. Уверены, что каждая девушка может следовать этому образу жизни и выглядеть так же, как и Хайди.

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