Ещё
Кролики и витамины
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кролики и витамины 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
20 марта отмечается Международный день без мяса. Нет, чем бы дитя ни тешилось, что называется. Хотят вегетарианцы свой собственный день — пожалуйста. Тем более что среди всемирно известных вегетарианцев был матерый человечище Лев Толстой.
Только надо помнить, что «кролики — это не только ценный мех», но и кладезь витаминов и необходимых микроэлементов. Ну и, конечно, три-четыре килограмма «диетического, легкоусвояемого мяса». Без употребления которого, между прочим, дети плохо растут и много болеют, в том числе и рахитом.
Современные отказники от животного белка далеки, увы, в своей кротости от Толстого, который призывал не только не вкушать братьев меньших, но также и равных, то есть не пытаться выставить мясоедов исчадиями ада.
Современные последователи в этом плане радикальны. Далеко не все из них согласны не употреблять мясо частным порядком, но превращают эту идею в знамя борьбы, употребляя в снедь хлеба своих мясоедящих сограждан.
Вечерняя Москва: последние новости
Тайна преподобного Иоанна Лествичника Писателю Сергею Михалкову исполнилось бы 105 лет Новости нашей газеты от 15 марта 1938 года — ровно 80 лет назад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обнаженная грудь Задорожной вызвала восхищение41
Как на самом деле выглядят модели plus-size38
Девушка делает интимные фото с незнакомцами35
Глаза на лоб: шокирующий макияж художницы1
Родителям запретили назвать дочь выбранным именем14
Видео
00:22
Так выглядит пресс Канделаки после двух родов
Звёзды
02:41
Макияж для проблемной кожи
Красота Здоровье
00:34
Укладка на каждый день за 5 минут
Красота
03:45
«Я его смерти не ждала»
Психология
00:29
Рената Литвинова шокировала фанатов
Звёзды
00:28
Гузееву сравнили с бомжом
Звёзды
00:53
Седокова ищет попугая, чтобы соединить влюбленных
Звёзды
01:00
Боня воссоединилась с экс-возлюбленным
Звёзды
01:00
Бузова показала округлившийся живот
Звёзды
00:05
45-летняя мать четверых детей станцевала в бикини
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение