Кролики и витамины

20 марта отмечается Международный день без мяса. Нет, чем бы дитя ни тешилось, что называется. Хотят вегетарианцы свой собственный день — пожалуйста. Тем более что среди всемирно известных вегетарианцев был матерый человечище Лев Толстой

Только надо помнить, что «кролики — это не только ценный мех», но и кладезь витаминов и необходимых микроэлементов. Ну и, конечно, три-четыре килограмма «диетического, легкоусвояемого мяса». Без употребления которого, между прочим, дети плохо растут и много болеют, в том числе и рахитом.

Современные отказники от животного белка далеки, увы, в своей кротости от Толстого, который призывал не только не вкушать братьев меньших, но также и равных, то есть не пытаться выставить мясоедов исчадиями ада.

Современные последователи в этом плане радикальны. Далеко не все из них согласны не употреблять мясо частным порядком, но превращают эту идею в знамя борьбы, употребляя в снедь хлеба своих мясоедящих сограждан.