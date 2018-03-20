Блейк Шелтон расстался с Гвен Стефани

Сложно быть девушкой самого сексуального мужчины планеты. Если сомневаетесь — спросите Гвен Стефани : певица настолько измучилась от ревности (и замучила своего жениха), что в итоге осталась одна. «Блейк был рядом с Гвен в трудные для нее времена, но в итоге устал от ее подозрений, — говорит источник. — Ее раздражало то, что Блейк подружился с победительницей шоу „Голос“ Хлоей Кохански, и он никак не мог убедить Гвен, что она должна ему доверять». В конечном итоге Шелтон решил взять тайм-аут в отношениях, и теперь Гвен совершенно убита горем и не знает, что ей делать.

Впрочем, причины для сомнений в верности Блейка у Гвен хоть и смутные, но все-таки есть. Во-первых, незадолго до встречи с Шелтоном певица рассталась с бывшим мужем Гэвином Россдейлом, который, как оказалось, несколько лет подряд изменял ей с няней их детей. Начнешь тут подозревать всех и каждого! Во-вторых, масла в огонь подлил сам Шелтон, отказавшись брать подругу с собой в гастрольный тур: «Гвен много раз говорила Блейку, что не прочь бросить все дела и поехать с ним на гастроли. Проблема в том, что Блейк этого совсем не хотел и пытался убедить Гвен, что она в туре заскучает, — рассказал инсайдер. — Гвен настолько привыкла сопровождать его, что у них случилась громкая ссора, и Блейк ушел не попрощавшись».

Ну а в-третьих, Шелтон выбрал не самый удачный момент, чтобы восстановить отношения с бывшей женой Мирандой Ламберт . «Миранда сама ему написала в соцсетях. В результате они помирились и теперь поддерживают друг друга. В последний месяц они и вовсе стали большими друзьями», — добавил источник. Упс! На весну у Гвен и Блейка была запланирована свадьба, но, кажется, подготовку к торжественной церемонии теперь точно придется отложить.

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