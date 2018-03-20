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Что съесть, чтобы зарядиться энергией на весь день
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Что съесть, чтобы зарядиться энергией на весь день 

WMJ.ru 11 часов назад
Фото: WMJ.ru
На спортивном мероприятии всех гостей угостили новой линейкой полезных хлопьев Nestle Fitness, а после отправили «отрабатывать» полученную энергию на Аэростейчинге. Это тот самый почти эквилибристический спорт, который стал безумно популярным за счет своих необычных упражнений, выполняемых на лентах-гамаках. Надо сказать, что сил он забирает даже больше, чем любая силовая нагрузка, хотя завтрак от Nestle справился со своим делом и не позволил упасть в конце занятий от бессилия. Вообще бренд в последнее время обновил свою рецептуру фитнес-продуктов. Вдохновляясь удивительной женской энергией, он создали продукт, который обогатили полезными питательными веществами. Конечно, такие хлопья — не замена кашам и фруктовым смузи, но точно — крутая и вкусная альтернатива. А как завтракаешь ты? Делись с нами в комментариях! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, Вконтакте, Instagram и Telegram! Фото: пресс-служба, Shutterstock/VOSTOCK
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