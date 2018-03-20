Под цвет платья: главное украшение невесты — улыбка

Ничто так не дополняет классическое белое платье, как роскошная белоснежная улыбка. Ведь теперь это не просто клише, а неотъемлемая часть современных представлений о красоте. Если в предпраздничных хлопотах вы упустили драгоценное время, быстро вернуть белизну улыбки всегда помогут профессионалы, которые подберут процедуры отбеливания, подходящие именно вам, с учетом состояния здоровья зубов и десен. В случае же, если у вас остается несколько месяцев до заветного дня, можно воспользоваться и более нетривиальными способами, чтобы блеснуть здоровой и белоснежной улыбкой на свадебном торжестве. Мы подготовили несколько универсальных советов, которые помогут сделать вашу улыбку ослепительной и сохранить ее здоровье на долгие годы.

Сила природы

В составе множества зубных паст присутствует фтор, который способствует предотвращению кариеса. Этот же компонент содержится и в зеленом чае, поэтому считается, что его регулярное употребление способствует осветлению зубной эмали.

Существует и «бабушкин» метод домашнего отбеливания зубов — периодически протирать зубы корочками лимона. В лимоне содержится аскорбиновая кислота, которая помогает избавиться от налета на поверхности зуба — дешево, быстро и сравнительно безопасно.

Пожалуй, самый приятный способ отбеливания зубов в домашних условиях — регулярное употребление клубники. Это не только вкусно, но еще и полезно для зубов.

Береги улыбку смолоду

В погоне за белоснежной улыбкой важно помнить и о здоровье полости рта. В 2016 году Центр психометрии при Кембриджском университете подготовил исследование «Улыбнись в ответ» (Smile Back), которое установило, что люди со здоровыми зубами улыбаются значительно чаще и демонстрируют более высокий уровень самооценки и удовлетворенности жизнью. Поэтому чтобы сохранить здоровье зубов и десен, важно следовать простым правилам:

1. Посещайте стоматолога. Регулярные осмотры позволяют контролировать состояние зубов и десен, помогают еще на ранней стадии выявить заболевания ротовой полости и оперативно их устранить.

2. Чистите зубы 2 раза в день. Важно понимать, что эффективная чистка зубов должна длиться две минуты, а зубная паста и щетка должны соответствовать именно вашему типу зубов.

3. Пользуйтесь ополаскивателем. Более 70% бактерий находятся на языке и щеках, именно поэтому так важно использовать ополаскиватель.

4. Обратите внимание на зубную нить. Ее регулярное использование поможет эффективно удалить остатки пищи в самых труднодоступных местах и сохранить здоровье зубов.

5. Не забывайте о жевательной резинке без сахара. По мнению ученых из Гронингена, жевательная резинка может удалить более 100 миллионов бактерий всего за 10 минут. В процессе жевания усиливается слюноотделение, а значит, снижается риск возникновения кариеса.