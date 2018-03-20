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Мать троих детей Анна Седокова сбрасывает лишние кило с помощью танцев на пилоне
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Мать троих детей Анна Седокова сбрасывает лишние кило с помощью танцев на пилоне 

WMJ.ru 10 часов назад
Фото: WMJ.ru
Анна Седокова чуть меньше года назад стала мамой в третий раз. После рождения сына Гектора певица практически сразу начала работать над возвращением своей фигуры. И уже через некоторое время Седокова делилась с подписчиками фото в купальниках и бикини. И хоть за последнее время певица практически вернула себе бывые формы, она продолжает работать над собой. В частности, в этом ей помогают занятия на пилоне. Во время этих танцев задействовано много различных групп мыщц, что позволяет всему телу быстро приходить в форму и становится подтянутым. Правда, в небольшом ролике Седокова не показывает танцы, а лишь красиво приседает, но поклонники в восторге и от такого видео. «Бомба! Очень женственная и сексуальная»; «Это вообще законно быть настолько красивой?»; «Только подумать, трое детей! Какая фигура!»; «Фигура огонь!»; «Теперь как-то булка не лезет в рот. Красотка, что тут еще скажешь», — комментируют фолловеры. А как тебе фигура Анны, нравится? Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Instagram
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