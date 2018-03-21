Многодетная мама Анна Седокова показала мастер-класс танцев на пилоне 

Фото из Instagram Анны Седоковой Фото из Instagram Анны Седоковой Фото из Instagram Анны Седоковой Фото из Instagram Анны Седоковой Фото из Instagram Анны Седоковой Фото из Instagram Анны Седоковой Фото из Instagram Анны Седоковой Фото из Instagram Анны Седоковой Фото из Instagram Анны Седоковой Фото из Instagram Анны Седоковой Анна Седокова давно занимается pole dance, однако во время недавнего отдыха с детьми она, по собственному признанию, позволила себе расслабиться и набрала пару лишних кило. Поэтому вернувшись домой, Анна с удвоенным рвением приступила к тренировкам и продемонстрировала свои успехи в микроблоге. Правда, в видеоролике певица не вертится вокруг пилона, а лишь красиво приседает, но фолловеры звезды все равно пришли в восторг: «Фигура снова огонь», «Вы такая молодец», «Очень вдохновляюще». Фото: Instagram