«Унитаз соседей прилетел к нам»: жильцы «нехорошей» квартиры в Башкирии боятся, что разрушится весь дом

Прошло уже две недели, а жительница Стерлитамака Регина Арсланова до сих пор пьет валерьянку и не может оправиться от шока. 6 марта в её квартире обрушился потолок. Женщина едва успела выйти из ванной комнаты, как сверху на нее полетела целая гора цемента, а следом — соседский унитаз. Регина не пострадала, а вот её квартира как будто пережила бомбёжку.

— Вот такой вот подарочек на 8 Марта! — с горькой усмешкой говорит Регина. — Ладно хоть детей в это время дома не было.

После ЧП в квартиру приехали все — от руководителя МЧС до замглавы администрации Стерлитамака. Но с тех пор рабочие лишь залатали дыру деревянными балками, а у пожилой соседки сверху пол залили бетонной стяжкой.

Ситуация взбудоражила жильцов всего дома: люди опасаются, что за первым обрушением последуют и другие.

В ситуации разбирался корреспондент Ufa1.

Дыру в межэтажных перекрытиях залатали как могли

Дом-пенсионер

Жилой двухэтажный дом по улице Свердлова, 59 в этом году отпраздновал юбилей — кирпичному пенсионеру исполнилось 65 лет. Жилось ему несладко — последний капитальный ремонт он видел не меньше тридцати лет назад.

В квартире обвалился потолок

Квартиру на втором этаже, где сейчас живёт Регина с детьми и супругом, её свекровь Миляуша Арсланова купила в 1997 году. Через несколько лет она уступила жильё семье сына. Три года назад супруги сделали ремонт: наклеили новые обои, постелили линолеум, сделали навесные потолки.

— Счастье, что всё обошлось: не пострадали ни мы, ни бабушка сверху — она в это время находилась в больнице, — говорит Миляуша. — В тот день мне позвонила сноха, попросила свозить внуков в парикмахерскую. Мы приехали в 5:15 — тут пыль столбом, а Регина белая от страха. Я спросила, мол, что случилось, а она в ответ: «Мам, смотри, обрушилось всё!». Мы позвонили в ЖКО, но там сказали, что рабочие уже разошлись, они до пяти. Звонили и в администрацию, и в МЧС — никто к нам в тот день так и не приехал.

Зато на следующий день, 7 марта, в квартиру пожаловала целая делегация — 13 представителей мэрии и эксперты. Посмотрели в зияющую дыру на потолке и на глазах всех присутствующих поставили подписи в протоколе, где был расписан план дальнейших действий. У жильцов появилась надежда, что наконец-то чиновники обратят на их дом внимание.

Соседка сверху ждёт, когда её сантехнику установят на место

Трещины и сырость

Проблемы в двухэтажке на Свердлова начались задолго до обрушения: в боковой стене дома, куда выходят окна ванных комнат, видна паутина застарелых трещин, вся поверхность раскисла от сырости. Есть и другие проблемы: скрипучая деревянная лестница едва не разваливается под ногами, в квартирах холодно. Но дом почему-то так и не признают аварийным.

Пол у соседки сверху залили бетонной стяжкой. Пенсионерка надеется, что ванную ей когда-нибудь восстановят

Согласно бумаге, в которой 7 марта оставили свои подписи члены комиссии, отделу по жилищной политике поручили предоставить жильцам временную квартиру до завершения работ, а коммунальщиков обязали восстановить межэтажные перекрытия. На втором этапе специалистам УК поручили обследовать весь жилой дом, после чего предоставить заключение о дальнейшей его эксплуатации.

В протоколе комиссии также указано, что управляющая организация обязана установить на все трещины на стене специальные маячки и каждую неделю докладывать в администрацию, не стали ли они шире. Но жильцы дома никаких маячков до сих пор в глаза не видели.

В квартире обвалился потолок2_2018-03-20 Спустя две недели после ЧП жильцы квартиры с обрушившимся потолком оказались в подвешенном состоянии. После случившегося перевозить в эту квартиру детей они не отваживаются. На квадратных метрах Регина кукует одна — осталась за сторожа.

— Сплю в дальней комнате, в туалет хожу к соседям, — говорит Регина. — Временное жилье мне и правда предложили, но оно находится на другом конце города. Мне как инвалиду третьей группы ездить туда сложно. Пусть уж тогда и транспорт дают! Да и дети к этому району привязаны: один ходит здесь в школу, второй — в садик. Пришлось их временно поселить у свекрови. Мне предлагали оставить ключи рабочим, а самой съехать, дескать, ничего у вас не возьмем, не беспокойтесь. Но я так не могу: и так уже мой дом в проходной двор превратился.

Пока унитаз стоит на кухне

«Думали, землетрясение»

За несколько дней до обрушения в дом на Свердлова нагрянули рабочие, на фасаде натянули баннер: «Капитальный ремонт крыши». Региональный оператор РБ направил на реконструкцию кровли, которую должны завершить в этом году, 1,9 миллиона рублей. Со слов жильцов, как только к ним пригнали бригаду кровельщиков, о покое они забыли.

А ванна — в зале

— Проснулась в тот день от жуткого грохота, думала, землетрясение началось! — вспоминает соседка Регины. — Весь наш дом стал ходить ходуном. Не знаю, как его строили, но у нас между этажами перекрытия хлипкие, деревянные. Не ровен час, у нас тоже что-нибудь обвалится.

Жильцы считают, что именно ремонт крыши стал причиной обрушения перекрытий. Но подрядчик уверяет, что эти два события никак не связаны. Но люди настроены серьезно — настоятельно требуют, чтобы их дом признали аварийным.

— Нам предложили самим оплатить экспертизу — удовольствие это дорогое, с каждой квартиры, сказали, придется собрать по 10 тысяч рублей. А тут почти все — пенсионеры. Откуда у нас такие деньги? Мы и так всё время за что-то платим, в том числе за капремонт. Опять же кто гарантирует, что после проведения экспертизы что-то изменится? — задаётся вопросом Миляуша.

Соседи опасаются, что и у них потолок может рухнуть

«Привели в первозданный вид»

Получить оперативный комментарий о ситуации в доме № 59 по улице Свердова в администрации Стерлитамака не удалось. Со слов представителя пресс-службы, все специалисты отправились на выездную коллегию Госстроя в Уфу. А за разъяснениями корреспонденту Ufa1 посоветовали обратиться в управляющую компанию.

Директора УК «Жилкорпорация», в ведении которой находится дом, на месте также не оказалось. Со слов его секретаря, до конца дня в своём кабинете он так и не появится.

— Как сказал мастер участка, всё там устранили ещё неделю назад и привели в первозданный вид. Больше никакие работы на месте, насколько нам известно, проводиться не будут, — сообщила секретарь приёмной управляющей компании. — Только продолжат ремонт крыши.

Соседский унитаз приземлился прямо в новую ванну Арслановых. На время ремонта её вынесли в подъезд

Добиться признания дома аварийным