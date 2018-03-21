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Сожительство не приравняют к браку
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Сожительство не приравняют к браку 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
В январе член Совета Федерации Антон Беляков объяснил свою инициативу тем, что все меньше российских пар решаются оформить отношения официально. Сенатор приводил статистику, согласно которой в 2016 году был поставлен антирекорд по регистрации браков за последние 20 лет.
А ведь в случае разрыва такого союза между «супругами» возникают проблемы. Например, приходится делить имущество. Дело в том, что сожительство не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение, аргументировал автор.
Согласно пояснительной записке, для признания семейного союза со стороны государства мужчина и женщина должны пять лет жить вместе и вести общее хозяйство. Срок совместного проживания сокращается до двух лет, если у пары есть общий ребенок.
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить проект. По словам главы комитета Павла Крашенинникова, указанные автором признаки не всегда присутствуют даже в зарегистрированном браке. Так, супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах, а также не вести общее хозяйство.
Кроме того, комитету неясно, кто и с какого момента установит факт наличия фактически брачных отношений. Таким образом, не получится установить, какое имущество сожителей будет являться совместной собственностью.
Ранее законопроект раскритиковала коллега Белякова, глава комиссии Совфеда по совершенствованию Семейного кодекса Елена Мизулина. Она заявила, что нововведение ослабит институт семьи и ударит по стабильности. Необходимо искать причины нежелания пар ставить штамп в паспорте, а не легализовать сожительство, сказала она журналистам.
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