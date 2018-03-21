Сожительство не приравняют к браку

В январе член Совета Федерации Антон Беляков объяснил свою инициативу тем, что все меньше российских пар решаются оформить отношения официально. Сенатор приводил статистику, согласно которой в 2016 году был поставлен антирекорд по регистрации браков за последние 20 лет.

А ведь в случае разрыва такого союза между «супругами» возникают проблемы. Например, приходится делить имущество. Дело в том, что сожительство не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение, аргументировал автор.

Согласно пояснительной записке, для признания семейного союза со стороны государства мужчина и женщина должны пять лет жить вместе и вести общее хозяйство. Срок совместного проживания сокращается до двух лет, если у пары есть общий ребенок.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал отклонить проект. По словам главы комитета Павла Крашенинникова, указанные автором признаки не всегда присутствуют даже в зарегистрированном браке. Так, супруги могут жить не только в разных городах, но и в разных странах, а также не вести общее хозяйство.

Кроме того, комитету неясно, кто и с какого момента установит факт наличия фактически брачных отношений. Таким образом, не получится установить, какое имущество сожителей будет являться совместной собственностью.