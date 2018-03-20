Бритни Спирс предстала в джинсовом бикини в рекламной кампании Kenzo 

Сегодня стало известно, что Бритни Спирс стала новым лицом Kenzo. Первая информация о том, что певица будет представлять бренд, появилась у нее в Инстаграме. Бритни Спирс предстала в джинсовом бикини в рекламной кампании KenzoИ это не удивительно, если внимательно изучить Инстаграм Бритни, становится понятно, что она регулярно пробует себя в роли модели, практически заявляя о своем желании быть таковой. Желания имеют обыкновение исполняться, и вот мы ее лицезреем в рекламной кампании Kenzo. Надо сказать, что 36-летняя певица, отлично справилась с поставленной задачей. Kenzo считают, что Бритни вписывается в проект как никто другой: «Почему мы пригласили ее? Главная причина — она икона, и будет считаться таковой всегда» — говорится в официальном пресс-релизе. «Она органично вписывается в ту концепцию, которую мы хотим принести в массы». Бритни считает, что приняв участие в этом проекте, она ника не рискует репутацией, которой она сейчас так дорожит: «Я как мама, ничем не рискую приняв участие в это кампании. Я достаточно рисковала в молодости. Теперь, я хочу, чтобы дети гордились мной».