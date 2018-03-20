Тимати и Алена Шишкова: снова вместе, снова рядом

Не успела Анастасия Решетова отправиться в детокс-клинику, как ее жених Тимати тут же воссоединился со своей бывшей возлюбленной. Правда, провел рэпер с Аленой Шишковой всего один вечер: они оба присутствовали на дне рождения своей общей дочери Алисы.

Вчера девочке исполнилось 4 года. В честь этого события был устроен невероятный праздник. Да не в ресторане с приглашением модных аниматоров, переодетых в «диснеевских» персонажей, как это принято в звездной тусовке. Торжественную часть праздника для Алисы устроили деятели культуры в знаменитом Пушкинском музее в центре Москвы. Это, кстати, была идея мамы Тимати Симоны, которая, в основном, и занимается воспитанием и развитием внучки.

«Я очень рада, что нашла единомышленников, которым не безразлично, какими вырастут наши дети! — поблагодарила Симона после праздника всех организаторов действа. — Я голосую за Культуру! Намного важнее достаток душевный, тогда всё остальное переносится легче, так как душе есть чем заняться и о чём подумать… Весь праздник я наблюдала за детьми. Им было по-настоящему интересно несмотря на то, что многие впервые пришли в музей. Сейчас такой возраст, когда всё мгновенно впитывается. Если мы научим детей чувствовать и видеть красоту, то впоследствии красота вокруг станет их естественной потребностью, а значит жить они будут лучше и интереснее!»

На фото: #Repost @timatiofficial Это было невероятно!?

Тимати, который также остался в восторге от праздника и выступления дочки (Алиса танцевала в балетной пачке), в свою очередь пообещал обеспечить ее всем самым необходимым в жизни.

«Я постараюсь чтобы в ее жизни было все то, чего не видел даже я сам в 34, — сказал он. — Конечно же, сильно баловать я ее не собираюсь, но хочу что бы она выросла умной, разносторонне развитой и главное счастливой девочкой! Спасибо маме за бесценный вклад в ее воспитание и Алене за такой подарок судьбы!»

«Мой любимый Лисёнок, пусть в твоей жизни будет много счастливых и незабываемых моментов, наполненных непосредственной детской радостью! — пожелала Шишкова дочке. — А мы с папой очень тебя любим и благодарим судьбу за то, что ты у нас есть».

Вечером вся компания «перебазировалась» в ресторан, где взрослые смогли пообщаться за праздничным столом и посмотреть на большом мониторе видео, которое сняли и уже смонтировали специально приглашенные на праздник специалисты.

Кстати, поклонники удивились, что официальная спутница Тимати уехала в клинику именно накануне такого важного события в жизни любимого. Видимо, «не все гладко в датском королевстве», и, несмотря на целых три года отношений, Анастасию пока в звездном семействе не воспринимают как члена семьи.