Астрологический прогноз на весну-2018

С приходом весны часть планет перемещается вслед за Солнцем в «весенние» знаки зодиака. Так, Меркурий и Венера уже перебрались в знак Овна. Скоро к ним добавится и Солнце. Во многих странах Востока Новый год начинается именно с 21 марта, в первый день восхождения Солнца в знаке Овна, который символизирует активность, рост и новые начинания.

Дольше всего в этом знаке будет находиться в этом году Меркурий. С 23 марта по 15 апреля он в видимом движении направляется в обратную сторону. Что это значит для нас? Поездки и важные встречи стоит организовать до 23 марта (или уже перенести на даты после 15 апреля). В течение этого периода деловая активность замедляется, не исключены некоторые сложности в общении с новыми людьми. Зато период благоприятен для того, чтобы вернуться к старым идеям, повидаться со знакомыми и родственниками, посмотреть еще раз любимые фильмы или посетить памятные места.

13 мая Меркурий перейдет в знак Тельца. Не упустите этот период, чтобы накопить того, что вам больше нравится, — это самое подходящее время для пополнения своей коллекции, а вот знания это будут или марки, решать вам!

Венера до 1 апреля будет находиться в знаке Овна. Самое время вскружить кому-нибудь голову, особенно в конце марта. Затем Венера перейдет в знак Тельца, усиливая внимание к материальной стороне жизни, улучшая восприятие прекрасного и способствуя долгосрочным покупкам. С 23 апреля по 20 мая Венера будет проходить ветреный знак Близнецов, поддерживая приятные поездки и романтические знакомства. Самое время для флирта.

Марс почти всю весну пробудет в «зимнем» знаке Козерога, способствуя успехам в карьере и поддерживая долгосрочные планы. Но с 18 по 27 апреля он будет находиться в объятиях Плутона — это период повышенной внимательности в делах. В такое время лучше избегать как скоплений людей, так и пустынных мест, а запись к стоматологу стоит перенести на другое время. Зато с 27 мая Марс переходит в знак Водолея, поддерживая новые начинания и необычные покупки.

И в конце мая Уран перейдет в знак Тельца, начиная свой новый восьмилетний цикл. С этого времени стоит ожидать самых необычных изменений в сфере материального. Не исключено, что появится новая форма заработка и использования денег. Так что не цепляйтесь за старые ценности и откройте себя будущему.

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