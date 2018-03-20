Почему важно любить себя: 5 шагов к успеху

Креативный директор BeautyHack Ксения Вагнер — о том, как прийти к гармоничному восприятию себя, не свалившись по дороге в яму самопожертвования или эгоизма.

Когда я впервые пришла к психотерапевту, моя любовь к себе была на 1️ по 5-бальной шкале. С утра до ночи я пахала на работе, а когда не пахала, била себя граблями по лбу — что не пашу.

На любое удовольствие — от бокала вина до покупки сумки — мне требовалась индульгенция. Ведь просто так нельзя, не положено, надо за что-то. Иначе — «капец», как нынче говорит Сладюшкинс (Прим. ред. Сладюшкинс — так Ксения иногда называет своего сына Сашу).

Одной из первых целительных фраз моего врача стала следующая: «Ксения, вы считаете, что жизнь — это подвиг. А вообще-то — удовольствие».

Эта мантра помогла мне сделать первый шаг к переменам:

1️) Я начала радовать себя ПРОСТО ТАК. Каждый день я планировала совершенно конкретное удовольствие НЕ ЗА ЧТО-ТО, не как вознаграждение за сделанную работу или добрый поступок, а просто в честь того, что я есть.

Я есть — и это уже повод купить себе эти супер-джинсы, пообедать с подругой, посмотреть классный фильм или испечь шарлотку.

Завтра — кто знает? — меня может и не быть, так что праздновать бытие надо здесь и сейчас.

Свои маленькие радости я сопровождала словами «Я есть — и это здорово!» (почти как в песне Николая Носкова — я люблю тебя, это здорово).

2️) Чем больше я занималась психотерапией, тем больше я узнавала себя. Не бояться заглянуть в свои тайники, рассмотреть найденные там и сокровища, и пылинки — важное условие воспитания любви к себе.

Только тогда начинаешь смотреть на себя своими глазами — а не глазами мужа, коллег, детей, свекрови и т.д.

Самое простое упражнение — это в течение нескольких дней (не сразу) записывать на листе бумаги свои достоинства и недостатки.

Но только назвать это иначе, без позитивной и негативной оценки. Одна колонка — «что я в себе очень люблю», вторая — «что я люблю меньше, но это не мешает мне жить», и третья — «над чем я готова работать, чтобы моя жизнь улучшилась». Очень важно принять то, что вы напишите в третьей колонке. Так я приняла свою тревожность, хотя до этого отчаянно старалась быть «супер-вумен».

3) Осознав тревожность как качество, мешающее мне жить, я стала намного стрессоустойчивее — потому что теперь в минуты страха я ПОНИМАЛА почему так реагирую. «Мне страшно, потому что во мне говорит моя тревожность. Это часть меня, но я могу с ней договориться. Сейчас я сделаю то-то и то-то — и мне станет легче».

4) Третьим и, наверное, самым важным для меня шагом стало освобождение от мнения окружающих.

Потребность в похвале — одна из базовых потребностей нашей психики. Нет ничего стыдного в удовольствии, которое мы получаем от признания.

Но комплименты не могут быть основой мотивации. Потому что по-настоящему эффективна только та мотивация, которая исходит ИЗНУТРИ, то есть наша собственная — а не внешняя.

Грубо говоря, все вокруг могут говорить, что Вам пора рожать/менять работу/выходить замуж/разводиться и что вы будете такая молодец, когда решитесь.

Но если вы сами не готовы к переменам и НЕ ПОНИМАЕТЕ, зачем они Вам, ничто из перечисленного не сделает вас счастливой.

Вы лишь загоните себя в угол «соответствия» чужим представлениям о жизни — при том, что большинству активных «советчиков», на Вас плевать. Они либо жертвы стереотипов, либо жертвы собственного эго и собственных ошибок.

5) Я стала гораздо спокойнее относиться к оценкам окружающих, когда при принятии любого решения научилась задавать себе простые вопросы: Хочу ли Я совершать это действие и зачем оно МНЕ? Стоит ли результат МОИХ усилий и МОЕГО времени?

Продолжение серии материалов о любви к себе смотрите в Instagram Ксении @kseniavagner.