«Полнота Вам идет»: фанаты поддержали Ларису Долину

Не секрет, что 62-летняя певица Лариса Долина всю жизнь с переменным успехом борется с лишним весом. Одно время по стране даже «ходила» кефирная диета Долиной, после которой, якобы, певица стала стройной тростиночкой. Но, видимо, с возрастом Ларисе все труднее дается эта борьба.

На днях Лариса приняла участие в показе грузинского бренда Goga Nikabadze. Певица прошлась по подиуму в просторном черном элегантном платье с пикантным разрезом и в кокетливой шляпке с вуалью. Образ был дополнен с помощью фиолетовых ботильонов. Появившиеся в сети фотографии сразу стали объектом обсуждения — от поклонников не укрылись лишние килограммы звезды. Посыпались комментарии, в которых прослеживается осуждение: «Какая широкая! Просто корабль», «Опять разнесло», «Какая большая стала…даже чёрное платье не спасает».

Но не все комментарии осуждающие — те поклонники, которые следят за творчеством певицы много лет, знают, как тяжело ей дается борьба с лишним весом. И в этот раз они решили поддержать любимую звезду добрыми комментариями: «Держать себя в форме большой труд. Вам уже немало лет. Расслабьтесь», «Полнота Вам идет. Сколько достоинства, породы! Не надо заигрывать с публикой, играя в девочку. Вы шикарная женщина», «Научитесь ценить вокальные данные, а не считать килограммы у Л А. Долиной», «Вы потрясающе выглядите, немногие умеют так красиво встречать свой возраст, и делают из себя посмешище, увы. Респект вам».

Кстати, многие пользователи обратили внимание на тату на руке Долиной. На внутренней стороне правой руки она набила изображение кошки. Также у нее есть еще несколько тату на плече, пояснице и щиколотке.