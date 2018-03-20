Почему распадаются браки? 3 самые частые причины

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Алена Котович,

колумнист,

блогер

Наткнулась на днях любопытную статью, в которой говорится, что разводов у нас, в России, меньше, чем в Европе. Да разбегаются у нас пары по диаметрально противоположным причинам. Там основной причиной развода считается рост благосостояния населения: каждый из супругов чувствует себя защищенным и может справиться со всеми трудностями в одиночку даже при наличии детей. Например, самый высокий процент разводов в Бельгии: из 100 заключенных браков на развод подает 71 пара. А происходит это потому, что одиноким быть выгоднее. Вся социальная система страны направлена на помощь одиночкам.

А у нас, наоборот, молодые семьи не выдерживают трудностей, которые сваливаются на них после свадьбы, и по этой причине разбегаются. Совместное проживание с родителями, ранние браки, когда у молодых нет образования и нормальной работы и т. д. От молодых мам чаще всего сбегают несамостоятельные и неготовые к отцовству парни. А в более возрастных семьях инициатором развода является женщина, недовольная заработками мужа.

Ну это так, к слову, а вообще, если не брать в расчет экономические причины распада семей, то во всем мире причины разводов примерно одинаковы.

3 самые частые причины

Причина № 1 Скука, со всеми вытекающими последствиями. Скука — это убийца любви. Скучно — загулял, запил, стал играть в казино и т. д. Естественно, что долгие отношения не могут быть постоянным праздником.

Что делать?

Если вам вдруг стало скучно с партнером, начните с себя. Попробуйте делать каждый день что-то новенькое для себя и делиться этим со своей второй половинкой. Девиз этого предприятия — удивляйтесь и удивляйте! Но в хорошем смысле этого слова.

Причина № 2 Неуважение и обида. Из недовольства какими-либо действиями партнера вытекают скандалы, претензии, оскорбления с переходом на личности и подтягиванием сюда же всех родственников. Эти ужасные чувства могут разрушить любые отношения и возникнуть из-за многих жизненных коллизий, но бороться с этим можно.

Что делать?

Необходимо научиться ставить себя на место своего партнера и понимать его. Даже если у вас совсем другая точка зрения, попробуйте понять, что чувствует он, когда вы пытаетесь что-то доказать.

Причина № 3 Насилие. Психологическое давление и физическое насилие не так уж редко встречаются в семьях. Не буду писать о рукоприкладстве, тут все ясно: в порыве ссоры схватил за руку, шею, толкнул или даже ударил — стопроцентное физическое насилие. Но многие даже не подозревают, что действия их партнера являются моральным давлением. Очень часто к этому приводит полная зависимость одного человека от другого в материальном плане. Регулярные упреки, унижения, запреты — все это и есть моральное насилие.

Что делать?

Тут только один выход — бороться. Никакие проявления насилия в семье недопустимы. И в таких случаях развод — вынужденная и оправданная мера.

Я не стала описывать такие причины, как игровая зависимость, измены, сексуальное неудовлетворение, — все это вытекает из вышеперечисленных факторов. Мне кажется, что стоит пытаться спасти любой брак, если в нем не присутствует насилие. Нужно пробовать договориться, особенно если в семье есть дети. Но всегда нужно помнить, что игра в одни ворота в отношениях неприемлема. Как сказал один великий: браки совершаются на небесах, но там не заботятся, чтобы они были удачны.

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